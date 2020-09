Combined Roma: LIVE i risultati dei giocatori italiani Day 1 (LIVE). Fuori Camila Giorgi. Bene Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Jasmine Paolini passa il turno e sfiderà Simona Halep

Esce di scena all’esordio Camila Giorgi, n.69 WTA – che a Roma ha giocato poco e vanta un secondo turno nel 2014 -, opposta all’ucraina Dayana Yastremska, n.29 del ranking. L’azzurra è stata sconfitta per 6-4 al terzo set, subendo proprio il break decisivo sul 4 pari.

Lorenzo Sonego approda al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Roma.

Il 25enne torinese, n.46 ATP, in gara al Foro Italico per la quinta volta ha sconfitto sul “Pietrangeli” il georgiano Nicoloz Basilashvili, n.30 del ranking con il risultato di 63 61.

Al secondo turno sfiderà Casper Ruud classe 1998 e n.34 ATP.

Jasmine Paolini supera agevolmente il primo turno del torneo WTA Premier Five di Roma.

La tennista azzurra si impone senza problemi sulla lettone Sevastova, lasciandogli solo cinque games. La numero 99 del ranking WTA supera la sua avversaria con il punteggio di 6-2, 6-3 dopo un’ora e cinque minuti di gioco, accedendo così al secondo turno dove affronterà Simona Halep, numero uno del seeding.

Jannik Sinner avanza al secondo turno. Nel match serale sul “Pietrangeli” il 19enne di Sesto Pusteria, n.81 ATP, in tabellone con una wild card, ha liquidato 62 61, in appena 64 minuti, Benoit Paire, n.24 ATP apparso in giornata decisamente No.

Al secondo turno sfiderà Stefanos Tsitsipas, n.6 del ranking e 3 del seeding.

Masters 1000 Roma – Terra

TDQ Musetti – Zeppieri Ore 10



ATP Rome Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 5 6 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 1 7 3 Vincitore: L. MUSETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 G. Zeppieri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 G. Zeppieri 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Musetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 G. Zeppieri 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 G. Zeppieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

TDQ Kovalik – Cecchinato 2° incontro ore 10



ATP Rome Jozef Kovalik Jozef Kovalik 2 1 Marco Cecchinato Marco Cecchinato 6 6 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J. Kovalik 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Kovalik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Kovalik 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Kovalik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

1T Paire – Sinner (1-0) ore 19:00



ATP Rome Benoit Paire Benoit Paire 2 1 Jannik Sinner Jannik Sinner 6 6 Vincitore: J. SINNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 B. Paire 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-3 → 1-4 B. Paire 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Paire 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 B. Paire 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 2-5 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Paire 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Paire 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1T Dimitrov – Mager (0-0) 2 incontro dalle ore 11:00



ATP Rome Grigor Dimitrov [15] Grigor Dimitrov [15] 7 6 Gianluca Mager Gianluca Mager 5 1 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 G. Mager 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Mager 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-5 → 6-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 G. Mager 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

1T Fritz – Travaglia (0-0) 2 incontro dalle ore 19:00



ATP Rome Taylor Fritz Taylor Fritz 30 3 Stefano Travaglia • Stefano Travaglia 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1T Sonego – Basilashvili (0-0) 3 incontro dalle ore 11:00



ATP Rome Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 3 1 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 5-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 df df 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA Roma – Terra

1T Sevastova – Paolini (0-0) ore 14:30



WTA Rome Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 2 3 Jasmine Paolini Jasmine Paolini 6 6 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 A. Sevastova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

1T Giorgi – Yastremska (2-1) ore 19:00



WTA Rome Camila Giorgi Camila Giorgi 5 7 4 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 7 6 6 Vincitore: D. YASTREMSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 df 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 D. Yastremska 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 C. Giorgi 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 4-3 → 4-4 D. Yastremska 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df df 3-3 → 4-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 D. Yastremska 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Giorgi 15-0 15-15 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Yastremska 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 C. Giorgi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1T Hibino/Ninomiya – Cocciaretto/Trevisan (0-0) 5 incontro dalle ore 11:00