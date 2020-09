Dominic Thiem e la vittoria agli Us Open: “E’ il sogno di una vita. Ero molto nervoso, molto teso e pensavo sempre alle tre finali che avevo già perso e a quanto sarebbe stato brutto andare 0-4”

Dominic Thiem, il nuovo campione degli US Open e del Grand Slam, è apparso con un sorriso sulle labbra e un brivido negli occhi in conferenza stampa dopo aver realizzato il sogno di una vita. Il 27enne austriaco ricorda i tempi in cui, da ragazzo, sognava uno di questi titoli e il momento in cui si è reso conto che forse era davvero possibile.

“È il sogno di una vita. È il giorno in cui restituisco molte delle cose che la mia famiglia ha fatto per me in tutti questi anni. Ho dedicato tutta la mia vita a questo, cercando di vincere uno dei quattro più grandi titoli del tennis. Mi sono avvicinato a quel traguardo e ho capito che un giorno avrei potuto vincere un Grande Slam. Per me, questo giorno significa tutte queste cose”.

Thiem ha anche ammesso di essere entrato in campo molto nervoso. “Sinceramente, giocare le tre finali precedenti non mi ha aiutato affatto. Ero molto nervoso, molto teso e pensavo sempre alle tre finali che avevo già perso e a quanto sarebbe stato brutto andare 0-4. Non sapevo se avrei avuto un’altra possibilità e tutto il resto. Per Sascha Zverev è stata la prima finale, ma anche per me non è stato facile da gestire perché ero il favorito e nel profondo sapevamo entrambi che questa era una grande occasione perché i Big 3 non c’erano”.

Dominic Thiem rivela di non essere stato del tutto sorpreso che il suo primo Grand Slam non fosse su terra. “Quando ho iniziato a credere di poter vincere un Grand Slam, ho sempre pensato che sarebbe stato il Roland Garros, ma dalla fine dell’anno scorso ho capito meglio che avevo una buona attitudine per i campi veloci. Prima di questo US Open, il miglior Grand Slam, secondo me, disputato della mia carriera era stato l’Australian Open di quest’anno…”.

L’austriaco ha parlato anche dei problemi fisici che ha avuto durante il quinto set:“Avevo i crampi. Non mi accadeva da qualche anno. Ma era essenzialmente un problema mentale. Ero così compresso mentalmente che il mio corpo ne risentiva. Sono entrato in campo al 100 per cento e credo che starò benissimo fisicamente al Roland Garros, ho tempo per riprendermi”.

Le lacrime di Zverev