ITF Cagnes Sur Mer e Frydek Mistek: I Main Draw

ITF CAGNES-SUR-MER(Fra 80k terra)

[1] Sara Sorribes tormo vs Whitney Osuigwe

Caty Mcnally vs TBD

Cristina Bucsa vs Viktorija Golubic

Chloe Paquet vs [5] Katarina Zavatska

[4] Greet Minnen vs TBD

Clara Burel vs Harmony Tan

TBD vs TBD

Viktoriya Tomova vs [8] Ysaline Bonaventure

[6] Oceane Dodin vs TBD

Anhelina Kalinina vs Francesca Di lorenzo

Mariam Bolkvadze vs Pauline Parmentier

Kurumi Nara vs [3] Varvara Gracheva

[7] Maddison Inglis vs TBD

Irina Maria Bara vs TBD

Diane Parry vs Lizette Cabrera

[2] Nina Stojanovic vs TBD

In attesa….