Combined Roma: Il programma di Domenica 13 Settembre

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Gilles Simon vs Dominik Koepfer

2. Hugo Dellien vs Giulio Zeppieri

3. Kaja Juvan vs [WC] Melania Delai

4. Katarzyna Kawa vs [12] Danka Kovinic

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Anna Blinkova vs Stefanie Voegele

2. [6] Daria Kasatkina vs Gabriela Dabrowski

3. Pedro Martinez vs Matteo Viola (non prima ore: 14:00)

4. Bradley Klahn vs Marco Cecchinato

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Irina-Camelia Begu vs [16] Anna-Lena Friedsam

2. Anna Kalinskaya vs [14] Aliona Bolsova

3. Leonardo Mayer vs [WC] Lorenzo Musetti

4. Federico Coria vs Steven Diez (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs Yuichi Sugita

2. [4] Arantxa Rus vs [13] Timea Babos

3. [3] Aljaz Bedene vs Jozef Kovalik

4. Damir Dzumhur vs Tommy Robredo

Court 3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Jeremy Chardy vs Andrej Martin

2. Roberto Marcora vs [15] Corentin Moutet (non prima ore: 13:00)

3. Ilya Ivashka vs [9] Joao Sousa

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Facundo Bagnis vs James Duckworth

2. Mikhail Kukushkin vs Taro Daniel (non prima ore: 13:00)

3. Marc Polmans vs [11] Mikael Ymer

4. [1] Tennys Sandgren vs Alexei Popyrin