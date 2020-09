Masters 1000 Roma: Il Tabellone Principale. Saranno almeno 7 gli azzurri al via

Parte Alta

(1) Djokovic, Novak vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs (WC) Caruso, Salvatore

Qualifier/Lucky Loser vs Edmund, Kyle

Krajinovic, Filip vs (16) Auger-Aliassime, Felix

(10) Wawrinka, Stan vs Qualifier/Lucky Loser

Nishikori, Kei vs Ramos-Vinolas, Albert

Qualifier/Lucky Loser vs de Minaur, Alex

Bye vs (5) Monfils, Gael

(4) Berrettini, Matteo vs Bye

Struff, Jan-Lennard vs Qualifier/Lucky Loser

Fritz, Taylor vs (WC) Travaglia, Stefano

Coric, Borna vs (14) Garin, Cristian

(11) Khachanov, Karen vs Ruud, Casper

Sonego, Lorenzo vs Basilashvili, Nikoloz

Cilic, Marin vs Bublik, Alexander

Bye vs (6) Goffin, David

Parte Bassa

(7) Fognini, Fabio vs Bye

(PR) Anderson, Kevin vs Humbert, Ugo

Querrey, Sam vs Qualifier/Lucky Loser

Pella, Guido vs (12) Shapovalov, Denis

(15) Dimitrov, Grigor vs (WC) Mager, Gianluca

Nishioka, Yoshihito vs Kecmanovic, Miomir

Paire, Benoit vs (WC) Sinner, Jannik

Bye vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(8) Schwartzman, Diego vs Bye

Qualifier/Lucky Loser vs Millman, John

Evans, Daniel vs Hurkacz, Hubert

Qualifier/Lucky Loser vs (9) Rublev, Andrey

(13) Raonic, Milos vs Mannarino, Adrian

Qualifier/Lucky Loser vs Lajovic, Dusan

Bye vs Carreno Busta, Pablo

Bye vs (2) Nadal, Rafael