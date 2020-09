Combined Roma: Live gli Italiani nel Day 1 Qualificazioni. Impresa di Melania Delai. Bene Zeppieri e Marcora. Gigante manca match point

E’ Melania Delai la bellissima sorpresa in chiave azzurra della prima giornata delle qualificazioni femminili degli Internazionali BNL d’Italia (WTA Premier 5 – 1.692.169 euro di montepremi).

Esame Foro Italico superato con lode per Melania Delai: la 17enne trentina, n.838 del ranking, in tabellone con una wild card, ha battuto in rimonta per 46 63 64 la giapponese Nao Hibino, n.78 WTA. Domenica la Delai si giocherà la qualificazione con la slovena Kaja Juvan, n.113 del ranking

Fuori invece Martina Di Giuseppe, Jessica Pieri, Sara Errani e Giulia Gatto Monticone.

Zeppieri batte il britannico Norrie e Marcora supera in due set lo slovacco Horansky. Gigante manca 1 match point con Ivashka, niente da fare per Cobolli, Darderi Jacopo Berrettini e Giannessi.

2° Turno Quali

Roberto Marcora (ITA) – vinc. Roberto Carballes Baena (ESP)-(15) Corentin Moutet (FRA)

Giulio Zeppieri (ITA) – Hugo Dellien (BOL)

(wc) Melania Delai (ITA) – Kaja Juvan (SLO)

Masters 1000 Roma – Terra

1TQ Horansky – Marcora (0-0) 2 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Filip Horansky Filip Horansky 2 4 Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Vincitore: R. MARCORA

1TQ Zeppieri – Norrie (0-0) 2 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Cameron Norrie [14] Cameron Norrie [14] 3 1 Vincitore: G. ZEPPIERI

1TQ Cobolli – Koepfer (0-0) 2 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 0 Dominik Koepfer Dominik Koepfer 7 3 6 Vincitore: D. KOEPFER

1TQ Dellien – Giannessi (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Hugo Dellien Hugo Dellien 7 6 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 5 4 Vincitore: H. DELLIEN

1TQ Darderi – Sousa (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Luciano Darderi Luciano Darderi 6 3 1 Joao Sousa [9] Joao Sousa [9] 3 6 6 Vincitore: J. SOUSA

1TQ Gigante – Ivashka (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Matteo Gigante Matteo Gigante 3 6 6 Ilya Ivashka Ilya Ivashka 6 4 7 Vincitore: I. IVASHKA

1TQ Seppi – Klahn (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Andreas Seppi • Andreas Seppi 0 2 5 Bradley Klahn Bradley Klahn 0 6 4

1TQ Viola – Kwon (0-0) 5 incontro dalle ore 10:00



Il match deve ancora iniziare

1TQ Zapata Miralles – Musetti (0-0) 5 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Bernabe Zapata Miralles • Bernabe Zapata Miralles 0 6 0 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 0 7 0

1TQ Forti – Martinez (0-0) 5 incontro dalle ore 10:00



Il match deve ancora iniziare

1TQ Robredo – Moroni (0-1) 5 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Tommy Robredo Tommy Robredo 0 1 6 5 Gian Marco Moroni • Gian Marco Moroni 0 6 3 3

1TQ Cecchinato – Gerasimov (0-0) 6 incontro dalle ore 10:00



Il match deve ancora iniziare

1TQ Lorenzi – Coria (0-0) 6 incontro dalle ore 10:00



Il match deve ancora iniziare

1TQ Berrettini – Mayer (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



ATP Rome Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 3 2 Leonardo Mayer Leonardo Mayer 6 6 Vincitore: L. MAYER

WTA Roma – Terra

1TQ di Giuseppe – Friedsam (0-0) ore 10:00



WTA Rome Martina Di Giuseppe Martina Di Giuseppe 3 2 Anna-Lena Friedsam [16] Anna-Lena Friedsam [16] 6 6 Vincitore: A. FRIEDSAM

1TQ Delai – Hibino (0-0) ore 14:00



WTA Rome Melania Delai Melania Delai 4 6 6 Nao Hibino [9] Nao Hibino [9] 6 3 4 Vincitore: M. DELAI

1TQ Pieri – Bolsova (0-0) 2 incontro dalle ore 10:00



WTA Rome Jessica Pieri Jessica Pieri 1 1 Aliona Bolsova [14] Aliona Bolsova [14] 6 6 Vincitore: A. BOLSOVA

1TQ Begu – Errani (0-3) 3 incontro dalle ore 10:00



WTA Rome Irina-Camelia Begu [7] Irina-Camelia Begu [7] 6 6 Sara Errani Sara Errani 1 3 Vincitore: I. BEGU

1TQ Gatto-Monticone – Babos (0-0) 3 incontro dalle ore 10:00



WTA Rome Giulia Gatto-Monticone Giulia Gatto-Monticone 3 6 2 Timea Babos [13] Timea Babos [13] 6 1 6 Vincitore: T. BABOS

1TQ Trevisan – Doi (0-1) 4 incontro dalle ore 10:00