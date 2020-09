ITF Junior Città di Palermo: La finale femminile è Abbagnato – Jevtovic. Nel maschile invece Gabriele Piraino sfiderà il britannico Revelli. Sabato 12 settembre le due finali a partire dalle 10

Si avvia verso la conclusione il VI Torneo Internazionale Itf junior Città di Palermo. Due atleti dei Ct Palermo Gabriele Piraino e Virginia Ferrara disputeranno le finali del singolare maschile e di quello femminile.

In apertura di programma (ore 10) si sono giocate le due semifinali femminili. Anastasia Abbagnato del Ct Palermo ha sconfitto in due set, 64 75, la toscana Viola Turini, brindando così alla sua prima finale itf juniores proprio nel suo circolo.

“Sono felicissima di giungere alla mia prima finale itf in singolo proprio nel mio circolo -racconta una raggiante Anastasia Abbagnato – è stata una partita molto dura, Viola si è rivelata una un’avversaria assai competitiva. Il primo set è andato via abbastanza facilmente, nel secondo invece c’è stata più lotta e sono stata brava a chiuderlo 75. La voglia di conquistare la finale ha prevalso sulla stanchezza accumulata dai match precedenti di singolo e doppio”

Dall’altra parte della rete la bionda palermitana troverà la milanese dell’Harbour Tennis Club Milena Jevtovic che ha infranto i sogni di gloria della tennista di casa Virginia Ferrara. Punteggio in favore della lombarda 62 67 63.

“E’ stata una partita molto lottata – commenta la finalista – ho iniziato molto bene il match, nel secondo parziale ho avuto un po’ di alti e bassi, e Virginia è stata brava ad approfittarne. Nel terzo e decisivo set, abbiamo elevato entrambe il livello. Sono felicissima di aver portato a casa il match. Domani sarà un’altra lotta contro Anastasia Abbagnato. Questo è il mio torneo preferito, a Palermo torno sempre volentieri”.

Nel tabellone maschile, giungono all’ultimo atto il mancino del Ct Palermo Gabriele Piraino e il britannico di origini italiane della Rome Tennis Academy Giacomo Revelli terza testa di serie del Città di Palermo.

L’allievo del maestro Davide Cocco ha sconfitto l’altro mancino Federico Bondioli nativo di Ravenna, mentre con un duplice 64 Revelli (seguito in Sicilia da coach Alessandro Luisi) ha battuto il campano Mariano Tammaro.

Sabato alle ore 10 sui campi del Ct Palermo di viale del Fante la finale femminile, a seguire quella maschile.