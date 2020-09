Combined Roma: Il programma completo di Sabato 12 Settembre

Grand Stand Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Christina Mchale vs Katarzyna Kawa

2. [5] Zarina Diyas vs Anna Kalinskaya

3. Hugo Dellien vs Alessandro Giannessi

4. Taro Daniel vs [16] Thiago Monteiro

5. Matteo Viola vs [13] Soonwoo Kwon

Pietrangeli – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yuichi Sugita vs Lloyd Harris

2. Filip Horansky vs Roberto Marcora

3. [7] Irina-Camelia Begu vs Sara Errani

4. Martina Trevisan vs [10] Misaki Doi

5. Bernabe Zapata Miralles vs [WC] Lorenzo Musetti

6. Marco Cecchinato vs [12] Egor Gerasimov

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrej Martin vs Daniel Elahi Galan

2. Giulio Zeppieri vs [14] Cameron Norrie

3. [WC] Luciano Darderi vs [9] Joao Sousa

4. Andreas Seppi vs Bradley Klahn

5. [WC] Francesco Forti vs Pedro Martinez

6. Paolo Lorenzi vs Federico Coria

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Jeremy Chardy vs [Alt] Michael Venus

2. Flavio Cobolli vs Dominik Koepfer

3. Matteo Gigante vs Ilya Ivashka

4. [5] Fernando Verdasco vs Damir Dzumhur

5. Steven Diez vs [10] Radu Albot

6. Alexei Popyrin vs Luke Saville (non prima ore: 17:00)

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Lauren Davis vs Kaja Juvan

2. Stefanie Voegele vs [15] Leylah Fernandez

3. [6] Daria Kasatkina vs Arina Rodionova

4. [4] Arantxa Rus vs Liudmila Samsonova (non prima ore: 14:00)

5. Gabriela Dabrowski vs [11] Patricia Maria Tig (non prima ore: 15:30)

Court 4 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Martina di Giuseppe vs [16] Anna-Lena Friedsam

2. [WC] Jessica Pieri vs [14] Aliona Bolsova

3. Giulia Gatto-Monticone vs [13] Timea Babos

4. [WC] Melania Delai vs [9] Nao Hibino (non prima ore: 14:00)

5. Ulrikke Eikeri vs [12] Danka Kovinic (non prima ore: 15:30)

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Tommy Paul vs Facundo Bagnis

2. [8] Juan Ignacio Londero vs Alejandro Davidovich Fokina

3. [4] Alexander Bublik vs Leonardo Mayer

4. Mikhail Kukushkin vs Elias Ymer

5. Tommy Robredo vs Gian Marco Moroni

Court 6 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. James Duckworth vs Yasutaka Uchiyama

2. Evgeny Donskoy vs Jozef Kovalik

3. Marcos Giron vs [11] Mikael Ymer

4. Roberto Carballes Baena vs [15] Corentin Moutet

5. Ernests Gulbis vs Marc Polmans