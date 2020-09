Roger Federer è tornato in campo! Due sessioni di allenamento da 45 minuti

Roger Federer, operato due volte al ginocchio destro durante i mesi di pandemia, è finalmente tornato ad allenarsi in campo. Lo svizzero 39enne, che ha giocato in un solo torneo nel 2020 – l’Australian Open – ha rivelato alla stampa il suo ritorno in campo.

Roger ha dichiarato che si allena due volte al giorno in campo, in piccole sessioni di 45 minuti ciascuna, mantenendo l’obiettivo di tornare alle competizioni all’Australian Open 2021, esattamente un anno dopo l’ultima partita disputata.