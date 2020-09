ATP Kitzbuhel: Incoraggiamo Fabio Fognini! Dopo sette mesi e un intervento chirurgico l’azzurro ritorna in campo ed esce sconfitto contro lo svizzero Husler (con il video della partita)

Clamorosa impresa dello svizzero Marc-Andrea Hüsler, n.303 ATP, che negli ottavi a Kitzbühel ha sconfitto con un netto 6-1 6-2 il numero 12 al mondo, il nostro Fabio Fognini, che del torneo austriaco era la testa di serie numero 1.

Entrato nel tabellone principale dalle qualificazioni, il 24enne ha vinto il primo set in soli 23′ strappando due volte la battuta al 33enne ligure. La seconda frazione è stata solo leggermente più combattuta, e l’elvetico l’ha fatta sua firmando altri due break.

Da segnalare che Fabio rientrava in campo dopo 7 mesi e un intervento chirurgico subito. In alcuni tratti si sono visti i bellissimi colpi del “Fogna” nazionale e questo ci fa sperare per i prossimi impegni: Roma e Roland Garros.

L’azzurro ha bisogno di allenamento e partite.

