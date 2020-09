Nikola Pilic sulla squalifica di Novak Djokovic: “Federer non sarebbe mai stato squalificato per una gesto del genere, è stata una decisione tendenziosa. Un game penalty sarebbe stato sufficiente”

Se al posto di Novak Djokovic ci fosse stato Roger Federer? come sarebbe andata?

Ricordiamo che Novak ha colpito alla gola la giudice di linea durante la sfida contro Pablo Carreño Busta ed è stato squalificato seguendo il regolamento.

Nikola Pilic, ex coach del serbo ha dichiarato: “Djokovic ha colpito la giudice di linea in maniera totalmente involontaria. Federer non sarebbe mai stato squalificato per una gesto del genere, è stata una decisione tendenziosa. Un game penalty sarebbe stato sufficiente per l’entità del gesto. Non è giusto squalificare Nole per un motivo come questo. Reputo inoltre che la giudice di linea abbia un po’ esagerato. Si è fatta male, ma la sua reazione è stata eccessiva secondo me”.