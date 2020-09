Roland Garros: Entry List Md e Qualificazioni Femminili. Ashleigh Barty rinuncia a Parigi e alla stagione 2020

Fine della stagione 2020 per Ashleigh Barty, numero uno al mondo. La tennista che ha trascorso tutto il 2020 in testa alla classifica WTA – e ci rimarrà – ha rivelato questo lunedì sera (già martedì in Australia) che non giocherà l’edizione di quest’anno del Roland Garros, rinviata dal 27 settembre all’11 ottobre.

Barty campionessa uscente, non avrà problemi quest’anno di punti visto il nuovo sistema di classifiche in tempi di pandemia. “E’ una decisione difficile per me non competere in Europa quest’anno perché la mia vittoria a Parigi nel 2019 è stata molto speciale. Ci sono due ragioni per la mia decisione: in primo luogo, i rischi che ancora esistono a causa del covid-19. In secondo luogo, la mia preparazione, che non è stata ideale considerando che non ho potuto allenarmi con il mio allenatore a causa della chiusura delle frontiere. Auguro all’organizzazione del Roland Garros ogni successo”.

La Barty ha anche dichiarato come saranno i suoi prossimi mesi. “Farò una lunga preparazione in Australia. È stato un anno difficile e impegnativo per tutti, ma la mia salute, la mia famiglia e i miei amici saranno sempre prioritari”.

(Clicca per vedere l'entry list) Roland Garros (WTA) Inizio torneo: 27/09/2020 | Ultimo agg.: 08/09/2020 07:39 Main Draw (cut off: 113 - Data entry list: 08/09/20 - Special Exempts: 0/0)

