Il bel momento tra Serena e Olympia agli US Open (Video)

L’US Open 2020 è stato un torneo molto speciale per le mamme. Tra le 16 giocatrici che si sono qualificate per gli ottavi di finale ce ne sono tre: Victoria Azarenka (madre nel dicembre 2016), Serena Williams (settembre 2017) e Tsvetana Pironkova (inizio 2018) e le prime due hanno deciso di portare i loro figli a New York, approfittando del fatto che possono affittare una casa privata.

Questo sabato, dopo essersi qualificata agli ottavi, Serena è stata protagonista di un momento molto bello, quando è stata riconosciuta dalla figlia, che era sugli spalti con il padre, dopo aver battuto Sloane Stephens. “Non credo che prestasse molta attenzione al tennis. Vorrei che un giorno sapesse che sua madre era una combattente ”.