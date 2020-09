Us Open: Furia Rublev! Battuto Salvatore Caruso facilmente

Salvatore Caruso esce di scena al terzo turno degli Us Open.

L’azzurro per la seconda volta in carriera (dopo Roland Garros 2019) è al terzo turno in uno Slam è stato sconfitto da Andrey Rublev, n.14 ATP e decimo favorito del seeding, con il risultato di 60 64 60.

L’unico momento in cui l’azzurro è stato in partita e nel secondo set quando sotto per 1 a 4, ha piazzato il controbreak nel settimo gioco.

Sul 4 a 5 poi Salvatore, dal 15-0, non riusciva a contenere la furia di Rublev che si prendeva nuovamente il break e chiudeva la frazione per 6 a 4 e poco dopo la partita per 6 a 0.