Us Open: I risultati completi del Day 6. Si ritira la Keys. Fuori Bautista Agut. Continua il torneo di Serena Williams. Avanza Thiem

US Open 2020

È finita l’avventura di Roberto Bautista Agut (ATP 11) agli US Open. Lo spagnolo è infatti stato superato a sorpresa ai sedicesimi dal canadese Vasek Pospisil (94) con il punteggio di 7-5 2-6 4-6 6-3 6-2. Non hanno invece avuto problemi ad accedere agli ottavi Matteo Berrettini (8) e Daniil Medvedev (5). Matteo ha sconfitto il danese Casper Ruud (37) per 6-4 6-4 6-2, mentre il russo ha avuto la meglio sullo statunitense Jeffrey John Wolf con il risultato di 6-3 6-3 6-2.

Tra le donne ha dovuto faticare più del previsto Serena Williams (WTA 8) per ottenere il successo contro la connazionale Sloane Stephens (39). La sei volte campionessa del torneo newyorkese si è imposta in rimonta con il punteggio di 2-6 6-2 6-2. Avanzano nel tabellone anche Maria Sakkari (22) e Elise Mertens (18), brave a superare Amanda Ansimova (28) e Sorana-Mihaela Cirstea (77).

Inseriti nelle due distinte parti del tabellone, i principali indiziati alla conquista degli US Open, Novak Djokovic (ATP 1) e Dominic Thiem (3), continuano a rispondersi colpo su colpo. Nella notte l’austriaco ha infatti raggiunto il collega serbo agli ottavi di finale dello Slam americano, a scapito di quel Marin Cilic (38) sei anni fa capace di conquistare Flushing Meadows. Il 6-2 6-2 3-6 6-3 inflitto al croato proietta Thiem alla sfida con Félix Auger-Aliassime (21), talentuoso classe 2000 approdato a questo stadio del torneo grazie al netto 6-1 6-0 6-4 su Corentin Moutet (77).

In campo femminile, la vittima illustre dei sedicesimi è la statunitense Madison Keys (WTA 14), ritiratasi dal match con Alizé Cornet (56) quando già era sotto di un set.

US Open Grand Slam | Cemento | $50.656.000 -3° Turno

