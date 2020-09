Challenger Prostejov: Il Main Draw. Sono due gli azzurri ai nastri di partenza

Challenger Prostejov CH | Terra | e132.280

(1) Andujar, Pablo vs (WC) Kolar, Zdenek

Galan, Daniel Elahi vs Giustino, Lorenzo

Kovalik, Jozef vs Chung, Hyeon

Stebe, Cedrik-Marcel vs (8) Donskoy, Evgeny

(3) Travaglia, Stefano vs (WC) Svrcina, Dalibor

Maden, Yannick vs (SE) Karatsev, Aslan

Bolt, Alex vs Klizan, Martin

Diez, Steven vs (5) Martinez, Pedro

(7) Daniel, Taro vs Bagnis, Facundo

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Lehecka, Jiri

Milojevic, Nikola vs (4) Munar, Jaume

(6) Majchrzak, Kamil vs (SE) Griekspoor, Tallon

Coppejans, Kimmer vs Polmans, Marc

Laaksonen, Henri vs Qualifier

Ivashka, Ilya vs (2) Vesely, Jiri