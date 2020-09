Challenger Aix en Provence: Il Tabellone Principale. Quattro azzuri al via e tre nello stesso spot

Challenger Aix en Provence CH | Terra | e132.280

(1/WC) Simon, Gilles vs Gaio, Federico

Qualifier vs Qualifier

Tabilo, Alejandro vs Marcora, Roberto

Safwat, Mohamed vs (8) Cecchinato, Marco

(3) Mager, Gianluca vs Seyboth Wild, Thiago

Van de Zandschulp, Botic vs Qualifier

Klahn, Bradley vs Hoang, Antoine

(WC) Halys, Quentin vs (6) Popyrin, Alexei

(5) Carballes Baena, Roberto vs (PR) Brown, Dustin

Petrovic, Danilo vs Varillas, Juan Pablo

O’Connell, Christopher vs (SE) Otte, Oscar

Mayer, Leonardo vs (4) Dellien, Hugo

(7) Coria, Federico vs (SE) Altmaier, Daniel

Sousa, Pedro vs Jung, Jason

Gomez, Emilio vs (WC) Mayot, Harold

Qualifier vs (2) Cuevas, Pablo