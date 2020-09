L’incredibile vittoria di Borna Coric. Sotto per 1 a 5 nel quarto set salva sei palle match e batte Tsitsipas al tiebreak del quinto set (Video)

Borna Coric, 23 anni, ma in top 50 ormai da sei stagioni, ha ottenuto una delle più incredibili vittorie della sua carriera e si è qualificato per gli ottavi di finale per la seconda volta in carriera agli Us Open.

Il croato, ex top 15 ATP ma attualmente al 32° posto nella classifica mondiale, ha fatto una rimonta assolutamente incredibile per battere il greco Stefanos Tsitsipas, numero sei in classifica e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-7(2), 6-4, 4-6, 7-5 e 7-6(4), in una partita durata 4 ore e 37 minuti. Il croato ha recuperato uno svantaggio di 1-5 0-30 nel quarto set e ha anche salvato sei match point, tre dei quali consecutivi sul 5-4 40-0 al servizio del 22enne ellenico.