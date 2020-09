Us Open: Mannarino in campo dopo la decisione del governo di New York

Adrian Mannarino scende in campo proprio ora per affrontare Alexander Zverev nel terzo turno degli US Open. Il francese, uno dei tennisti che ha preso contatto con Benoit Paire positivo poi al covid-19 prima dell’inizio del torneo, era stato messo in stand by dall’organizzazione degli US Open in attesa di una decisione del governo di New York.

La rivelazione è stata fatta da Mischa Zverev in dichiarazioni a Eurosport, confermando la situazione insolita per suo fratello: “È stato qualche ora senza sapere se avrebbe giocato o meno. Aspettavano una decisione del governo di New York. L’ho visto senza maglietta, super rilassato, mentre guardava gli incontri all’Ashe e gli ho detto di andare a prepararsi per giocare”, ha dichiarato il fratello maggiore.