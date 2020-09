Us Open: Mannarino “scompare” al momento dell’incontro con Zverev. La partita è per il momento rimandata

Questo US Open è diverso ovviamente da tutti gli altri e oggi abbiamo avuto un’altra situazione assolutamente bizzarra, con Adrian Mannarino che non si è presentato all’ora prevista per giocare il suo match di terzo turno contro Alexander Zverev. Il francese è uno dei tennisti isolati dagli altri, dopo aver avuto contatti con Benoit Paire giorni prima che il connazionale accusasse il coronavirus, e questa situazione sta generando un’enorme tensione dietro le quinte tra la federazione americana e quella francese, non tanto per i giocatori che sono ancora in gara, quanto per quelli che sono già stati eliminati: Gregoire Barrere, Richard Gasquet e Kirsten Flipkens, ad esempio, sono alcuni dei giocatori che non potranno lasciare gli Stati Uniti fino al 12 settembre e dovranno quindi perdere i prossimi tornei.

Questo venerdì, Flipkens ha rivelato sui social network che ora non può nemmeno più uscire dalla sua stanza per usare le palestre e i campi, come accadeva mentre era ancora in competizione. “Non c’è assolutamente nulla che possiamo fare. Sembra che con l’eliminazione siamo diventati più pericolosi nel prendere la malattia e a diffonderla”.