Thiem: “US Open quest’anno è molto duro e… un po’ triste”

Dominic Thiem ieri ha sconfitto in tre set l’indiano Nagal, mostrando un tennis appena discreto nel primo set, crescendo poi con l’avanzare del match. Nel dopo partita, più che sull’andamento del suo incontro, si è soffermato sul torneo in generale. Ecco alcuni estratti del suo pensiero.

“Com’è il torneo quest’anno? Sicuramente molto duro, anche per come ci siamo preparati prima di arrivare qua, pochissimi match. Ma è anche un po’ triste, inutile negarlo. Oggi in alcuni momenti ho dovuto spingere me stesso, trovare il modo di motivarmi un po’, è strano perché di solito trovo questa forza proprio dal pubblico, dalla loro presenza e spinta. Aiuta molto quando sei in campo, e quest’anno non c’è nessuno. E’ tutto molto strano, c’è un senso di negatività, ma ci sono anche bei momenti, come quando riesci a realizzare un bel punto. C’è sempre grande soddisfazione quando fai un bel colpo, vinci un punto bene, ma a quel punto nella tua testa scatta la sensazione che il pubblico si alzerà in piedi, ci sarà un boato, invece stavolta niente, solo silenzio completo. Non è facile da accettare. Purtroppo la situazione è questa, e non possiamo farci nulla. Speriamo che sarà l’unico o uno dei pochissimi Slam a giocarsi a porte chiuse”.

Marco Mazzoni