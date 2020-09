San Marino Junior Cup Under 14: definite le semifinali femminili

E’ stata un’altra giornata intensa di gare al Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo, dove è in svolgimento la San Marino Junior Cup Under 14, torneo inserito nel circuito Tennis Europe Junior Tour.

In campo femminile si sono delineate le due semifinali. Uno dei posti se lo è aggiudicata la tedesca Anouk Van Riesen, testa di serie numero 1 del tabellone, che ha dovuto faticare non poco contro Carolina Gasparini (7-6 4-6 6-1 il risultato). Domani troverà sul suo cammino Emma Scaldalai, terza forza del torneo.

Accede in semifinale anche la testa di serie numero 2, la tedesca Isabella Lettieri, che supera il turno grazie alla vittoria su Sara Pacetti (6-3 6-1) e ora troverà sul suo cammino la ceka Ellen Katzer.

Nel tabellone di singolare maschile si è completato invece il secondo turno. Avanzano ai quarti il belga Nicolas Dispas, l’estone Arseni Litovtsenko, il russo Filip Avdeev, i due gemelli tedeschi Tim Anakin e Tom Noah Reith, il britannico Bonding, il rumeno David Daraban (foto) e il francese Adrien Ducruet, testa di serie numero 1 del tabellone. Fermata, invece, la prima forza del torneo, lo sloveno Lunder, che si è visto sbarrare la strada dall’estone Litovtsenko con un doppio 6-3. Niente da fare neppure per gli italiani Di Bari, Burani, Stella ed Egitto.

Nel torneo di doppio femminile le titane Ludovica Ceccoli ed Emma Tarducci erano state eliminate ieri da Emma Katzer ed Emma Scaldalai (6-0 6-0). La coppia italo-ceka si giocherà il titolo contro le tedesche Isabella Lettieri e Anouk Van Riesen, che hanno ottenuto l’accesso alla finale grazie al successo su Pacetti – Tignas (6-1 7-5).

Nel doppio maschile si conoscono i nomi delle prime due coppie semifinaliste: i gemelli tedeschi Reith hanno battuto 6-1 6-0 gli italiani Filippi – Perfetti, mentre la coppia formata dal russo Avdeev e dallo sloveno Lunder si sono imposti con un doppio 6-2 su Balestrieri – Litovtsenko.