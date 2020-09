Roddick risponde alla Mladenovic: “I criminali non hanno la possibilità di giocare gli Us Open”

Andy Roddick, ex campione degli US Open (2004) ed ex n.1 del mondo, ha risposto pubblicamente questo giovedì alle dichiarazioni di Kristina Mladenovic, che dopo essere stata eliminata al secondo turno del torneo ha detto che si sente come una prigioniera o una criminale che si trova in una stanza isolata perché è una delle tenniste che è nella cosiddetta ‘bolla dentro la bolla’ per aver avuto dei contatti con Benoit Paire, risultato positivo al covid-19.

“Prigionieri e criminali non hanno la possibilità di fare sport e giocare gli Us Open e vincere sei cifre di premi in denaro. I protocolli di sicurezza sono l’unico motivo per cui i tifosi e i giocatori possono godere di questo US Open. Purtroppo c’è una mancanza di prospettiva con affermazioni come questa”.