Jurgen Melzer duro con Novak Djokovic e la nuova associazione: “ha pianificato le cose alle spalle di tutti, una cosa del genere non può accadere”

Il numero uno del mondo Novak Djokovic è stato uno dei fondatori della World Tennis Players’ Association, ma non tutti sono d’accordo come per esempio Jurgen Melzer:

“Una buona rappresentazione dei giocatori può essere fatta solo con l’ATP coinvolta. Come si può fare una cosa del genere senza coinvolgere l’ATP? Non capisco quale influenza possa avere questa associazione se è totalmente scollegata dall’autorità mondiale del tennis. Ho fatto molte domande a questo proposito e nessuno mi ha ancora dato una risposta”.

Melzer rivela anche ciò che lo preoccupa di più di tutto questo processo:

“Quello che mi dà più fastidio è che ha pianificato le cose alle spalle di tutti, una cosa del genere non può accadere”.