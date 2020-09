Us Open: Matteo Berrettini accede al secondo turno. Avanza Salvatore Caruso (con il video di un gran punto di Matteo)

Matteo Berrettini e Salvatore Caruso centrano il secondo turno degli Us Open.

Berrettini ha sconfitto il giapponese Go Soeda con il risultato di 76 (5) 61 64.

Al secondo turno sfiderà il transalpino Ugo Humbert classe 1996 e n.42 ATP.

Da segnalare che nel primo parziale Berrettini dopo aver annullato tre palle break consecutive nel secondo game e quattro complessive vinceva la frazione al tiebreak dopo aver recuperato un parziale di 3 a 5 (minibreak recuperato con un doppio fallo del nipponico) e chiudendo la frazione per 7 punti a 5.

Dominio nel secondo set chiuso senza problemi per 6 a 1 e nel terzo parziale il break decisivo arrivava sul 4 pari quando toglieva a 15 la battuta al tennista nipponico chiudendo la sfida pochi minuti dopo per 6 a 4.

Avanza anche Salvatore Caruso che ha eliminato James Duckworth con il risultato di 46 75 75 62.

Al secondo turno sfiderà Ernesto Escobedo classe 1996 e n.185 ATP.

Da segnalare che Caruso dopo aver perso il primo set per 4 a 6, nella seconda frazione è stato ad un passo dal tracollo quando ha annullato sul 4 a 5, una palla set ed era al servizio e prima di conquistare il break nel gioco successivo e la frazione poi per 7 a 5.

