Matteo Berrettini e Ajla Tomljanovic: Tra uno smash e l’altro, le quote puntano su un figlio

Non sarà facile conquistare l’Us Open. Come «non è stato facile conquistare» Ajla Tomljanovic, rivelava in un’intervista Matteo Berrettini, l’italiano di punta che debutterà oggi nello Slam americano. Nonostante le voci di una possibile separazione tra i due tennisti, arrivano conferme indirette sul lieto finale della loro storia d’amore.

I betting analyst di Stanleybet.it, infatti, quotano l’arrivo di un figlio: l’eventuale nascita del “piccolo tennista” entro giugno 2021, riferisce Agipronews, si gioca a 3,75. Maschio o femmina, non importa: la quota è in parità a 1,85. Matteo e Ajla, che hanno iniziato a frequentarsi durante il torneo di Wimbledon 2019, sono attualmente la coppia più famosa nel mondo del tennis. Durante lo stop totale del circuito professionistico, il romano e l’australiana ne hanno approfittato per allenarsi insieme in Florida e chissà che questo non abbia influenzato i bookmaker.