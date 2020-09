US Open: eliminate tre teste di serie nel torneo maschile. Gerasimov sorprende Lajovic

Si è conclusa da poche ore la prima giornata degli US Open 2020: nel torneo maschile si sono disputati i trentadue incontri della parte alta del tabellone, che non hanno riservato alcuna insidia ad alcuni dei principali favoriti come il numero uno Novak Djokovic (6-1 6-4 6-1 al bosniaco Damir Dzumhur) e il numero quattro Stefanos Tsitsipas (6-2 6-1 6-1 allo spagnolo Albert Ramos-Vinolas).

Sono comunque da registrare tre eliminazioni per altrettanti giocatori inseriti tra le teste di serie: la sconfitta che fa sicuramente più effetto, per i modi in cui è avvenuta, è quella dell’argentino Diego Schwartzman, numero nove del seeding, che è stato rimontato dal britannico Cameron Norrie dopo aver vinto i primi due parziali con lo score di 6-3 6-4. Lascia Flushing Meadows all’esordio anche John Isner, sedicesimo favorito del torneo, battuto al tiebreak del quinto set dal connazionale Steve Johnson; saluta New York, infine, il serbo Dusan Lajovic (18), sorpreso in quattro set dal bielorusso Egor Gerasimov, n.72 ATP.

TORNEO MASCHILE – TESTE DI SERIE FUORI AL 1T:

Diego Schwartzman (9) – Battuto da Cameron Norrie

John Isner (16) – Battuto da Steve Johnson

Dusan Lajovic (18) – Battuto da Egor Gerasimov