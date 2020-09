WTA 125 Praga: I risultati completi degli incontri di secondo turno disputati oggi. Out Errani, Trevisan e Di Giuseppe

R3: Andrea Lazaro Garcia (ESP) vs Francesca Jones (GBR)

R3: Sabine Lisicki (GER) vs Chihiro Muramatsu (JPN)

R3: Kyoka Okamura (JPN) vs (18)Kristina Kucova (SVK)

R3: (4)Leonie Kung (SUI) vs Jessica Pieri (ITA)

R3: (17)Mayar Sherif (EGY) vs Ivana Jorovic (SRB)

R3: (10)Irina Maria Bara (ROU) vs Marie Benoit (BEL) [1-0]

R3: (27)Cagla Buyukakcay (TUR) vs (8)Giulia Gatto Monticone (ITA) [1-0]

R3: (5)Lara Arruabarrena (ESP) vs Maryna Zanevska (UKR) [1-0]

R3: (21)Cristina Bucsa (MDA) vs (12)Nadia Podoroska (ARG) [0-2]

R3: Marina Melnikova (RUS) vs Lara Salden (BEL)

R3: (30)Renata Zarazua (MEX) vs Miriam Kolodziejova (CZE) [1-0]

R3: Valentini Grammatikopoulou (GRE) vs Robin Anderson (USA) [0-1]

R3: (24)Anna Karolina Schmiedlova (SVK) vs (11)Jaqueline Adina Cristian (ROU)

R3: Pemra Ozgen (TUR) vs Georgina Garcia Perez (ESP) [1-0]

R3: (29)Bibiane Schoofs (NED) vs (2)Elisabetta Cocciaretto (ITA)

Sparta Centre Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Lara Arruabarrena vs Mirjam Bjorklund



WTA Prague 125K Lara Arruabarrena [5] Lara Arruabarrena [5] 6 6 Mirjam Bjorklund Mirjam Bjorklund 0 3 Vincitore: L. ARRUABARRENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Bjorklund 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 M. Bjorklund 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 L. Arruabarrena 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Bjorklund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Bjorklund 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 L. Arruabarrena 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Bjorklund 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 L. Arruabarrena 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-0 → 6-0 M. Bjorklund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 M. Bjorklund 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-0 → 3-0 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Bjorklund 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

2. Kyoka Okamura vs [WC] Lucie Havlickova



WTA Prague 125K Kyoka Okamura Kyoka Okamura 6 6 Lucie Havlickova Lucie Havlickova 4 4 Vincitore: K. OKAMURA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Havlickova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 K. Okamura 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Havlickova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Havlickova 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Havlickova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Okamura 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 L. Havlickova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 K. Okamura 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Havlickova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 K. Okamura 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-4 → 5-4 L. Havlickova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Havlickova 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 K. Okamura 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Havlickova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Okamura 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Havlickova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Okamura 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Clara Tauson vs [6] Sara Errani



WTA Prague 125K Clara Tauson Clara Tauson 6 7 Sara Errani [6] Sara Errani [6] 3 5 Vincitore: C. TAUSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Tauson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Tauson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 S. Errani 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Tauson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-0 → 4-1 S. Errani 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 C. Tauson 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 2-0 → 3-0 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 C. Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Monica Niculescu / Renata Voracova vs Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan



WTA Prague 125K Monica Niculescu / Renata Voracova [1] Monica Niculescu / Renata Voracova [1] 6 7 Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan 0 5 Vincitori: NICULESCU / VORACOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Niculescu / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Cocciaretto / Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Niculescu / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 E. Cocciaretto / Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Niculescu / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Cocciaretto / Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. Niculescu / Voracova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 E. Cocciaretto / Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Niculescu / Voracova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Cocciaretto / Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Niculescu / Voracova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto / Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 M. Niculescu / Voracova 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 E. Cocciaretto / Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 M. Niculescu / Voracova 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 E. Cocciaretto / Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Niculescu / Voracova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto / Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Sparta Court 10 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maryna Zanevska vs [28] Isabella Shinikova



WTA Prague 125K Maryna Zanevska Maryna Zanevska 6 7 Isabella Shinikova [28] Isabella Shinikova [28] 1 6 Vincitore: M. ZANEVSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 I. Shinikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Zanevska 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 5-4 → 5-5 I. Shinikova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 M. Zanevska 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 I. Shinikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Zanevska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 M. Zanevska 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Shinikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 M. Zanevska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 I. Shinikova 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 4-1 → 5-1 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 I. Shinikova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Shinikova 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Marina Melnikova vs Anna Bondar



WTA Prague 125K Marina Melnikova Marina Melnikova 7 6 Anna Bondar Anna Bondar 5 2 Vincitore: M. MELNIKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Melnikova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 M. Melnikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bondar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 M. Melnikova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 A. Bondar 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 M. Melnikova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Melnikova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bondar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Melnikova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 M. Melnikova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Cristina Dinu / Laura Pigossi vs Harriet Dart / Cornelia Lister



WTA Prague 125K Cristina Dinu / Laura Pigossi Cristina Dinu / Laura Pigossi 2 7 2 Harriet Dart / Cornelia Lister Harriet Dart / Cornelia Lister 6 6 10 Vincitori: DART / LISTER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-10 H. Dart / Lister 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 7-1 8-1 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 C. Dinu / Pigossi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 6-6 H. Dart / Lister 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 C. Dinu / Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 H. Dart / Lister 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Dinu / Pigossi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 H. Dart / Lister 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Dinu / Pigossi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Dart / Lister 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 C. Dinu / Pigossi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-2 → 1-3 H. Dart / Lister 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 0-2 → 1-2 C. Dinu / Pigossi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 H. Dart / Lister 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Dinu / Pigossi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 H. Dart / Lister 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 C. Dinu / Pigossi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 H. Dart / Lister 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Dinu / Pigossi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 H. Dart / Lister 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Dinu / Pigossi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 H. Dart / Lister 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

4. Richel Hogenkamp / Lesley Pattinama Kerkhove vs [2] Lara Arruabarrena / Katarina Srebotnik



WTA Prague 125K Richel Hogenkamp / Lesley Pattinama Kerkhove Richel Hogenkamp / Lesley Pattinama Kerkhove 6 1 5 Lara Arruabarrena / Katarina Srebotnik [2] Lara Arruabarrena / Katarina Srebotnik [2] 4 6 10 Vincitori: ARRUABARRENA / SREBOTNIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-10 L. Arruabarrena / Srebotnik 0-1 L. Arruabarrena / Srebotnik 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Arruabarrena / Srebotnik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 L. Arruabarrena / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Arruabarrena / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 L. Arruabarrena / Srebotnik 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 L. Arruabarrena / Srebotnik 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 4-2 → 5-2 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Arruabarrena / Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Arruabarrena / Srebotnik 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 R. Hogenkamp / Pattinama Kerkhove 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 L. Arruabarrena / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Sparta Court 8 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Robin Anderson vs [31] Martina di Giuseppe



WTA Prague 125K Robin Anderson Robin Anderson 6 6 Martina Di Giuseppe [31] Martina Di Giuseppe [31] 4 3 Vincitore: R. ANDERSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Anderson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-2 → 5-3 R. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 M. Di Giuseppe 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 R. Anderson 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 R. Anderson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Di Giuseppe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 R. Anderson 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Anderson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 R. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-1 → 3-2 M. Di Giuseppe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 R. Anderson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Di Giuseppe 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Anderson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Diana Marcinkevica vs [11] Jaqueline Cristian



WTA Prague 125K Diana Marcinkevica Diana Marcinkevica 2 2 Jaqueline Cristian [11] Jaqueline Cristian [11] 6 6 Vincitore: J. CRISTIAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Cristian 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 D. Marcinkevica 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 J. Cristian 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 D. Marcinkevica 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 J. Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 D. Marcinkevica 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Marcinkevica 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 D. Marcinkevica 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 J. Cristian 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 D. Marcinkevica 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Marcinkevica 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Cristian 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 D. Marcinkevica 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. Leonie Kung / Mayar Sherif vs Amandine Hesse / Victoria Rodriguez



WTA Prague 125K Leonie Kung / Mayar Sherif Leonie Kung / Mayar Sherif 6 6 Amandine Hesse / Victoria Rodriguez Amandine Hesse / Victoria Rodriguez 2 0 Vincitori: KUNG / SHERIF Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Kung / Sherif 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 A. Hesse / Rodriguez 0-15 df 0-30 0-40 4-0 → 5-0 L. Kung / Sherif 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 A. Hesse / Rodriguez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-0 → 3-0 L. Kung / Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Hesse / Rodriguez 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Kung / Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 A. Hesse / Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 L. Kung / Sherif 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Hesse / Rodriguez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 L. Kung / Sherif 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Hesse / Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Kung / Sherif 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Hesse / Rodriguez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Paula Kania / Katarzyna Piter vs Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse



WTA Prague 125K Paula Kania / Katarzyna Piter Paula Kania / Katarzyna Piter 6 6 Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse Jaqueline Cristian / Elena-Gabriela Ruse 4 2 Vincitori: KANIA / PITER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 P. Kania / Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 5-2 → 6-2 J. Cristian / Ruse 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 5-2 P. Kania / Piter 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 J. Cristian / Ruse 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 P. Kania / Piter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Cristian / Ruse 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 P. Kania / Piter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Cristian / Ruse 0-15 0-30 15-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Kania / Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 J. Cristian / Ruse 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 P. Kania / Piter 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Cristian / Ruse 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 P. Kania / Piter 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 3-3 J. Cristian / Ruse 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 3-2 P. Kania / Piter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 J. Cristian / Ruse 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 P. Kania / Piter 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Cristian / Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0

Sparta Court A – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [7] Martina Trevisan vs Valentini Grammatikopoulou



WTA Prague 125K Martina Trevisan [7] Martina Trevisan [7] 2 1 Valentini Grammatikopoulou Valentini Grammatikopoulou 6 6 Vincitore: V. GRAMMATIKOPOULOU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-3 → 1-4 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 V. Grammatikopoulou 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 V. Grammatikopoulou 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-5 → 1-5 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 V. Grammatikopoulou 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 0-4 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 V. Grammatikopoulou 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 0-1

2. Lara Salden vs Richel Hogenkamp (non prima ore: 11:00)



WTA Prague 125K Lara Salden Lara Salden 6 6 6 Richel Hogenkamp Richel Hogenkamp 4 7 2 Vincitore: L. SALDEN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 L. Salden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 R. Hogenkamp 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 L. Salden 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 R. Hogenkamp 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Salden 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 R. Hogenkamp 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 L. Salden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Hogenkamp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Hogenkamp 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-6 → 6-6 L. Salden 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 R. Hogenkamp 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Salden 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 R. Hogenkamp 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 L. Salden 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Salden 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Hogenkamp 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 L. Salden 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 L. Salden 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Hogenkamp 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-4 → 6-4 L. Salden 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 R. Hogenkamp 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 L. Salden 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Hogenkamp 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 4-2 L. Salden 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 L. Salden 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df df 1-0 → 2-0 L. Salden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

3. [4] Bibiane Schoofs / Rosalie Van Der Hoek vs Samantha Murray Sharan / Ankita Raina



WTA Prague 125K Bibiane Schoofs / Rosalie Van Der Hoek [4] Bibiane Schoofs / Rosalie Van Der Hoek [4] 6 6 Samantha Murray Sharan / Ankita Raina Samantha Murray Sharan / Ankita Raina 1 2 Vincitori: SCHOOFS / VAN DER HOEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Schoofs / Van Der Hoek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-2 → 6-2 S. Murray Sharan / Raina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 B. Schoofs / Van Der Hoek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Murray Sharan / Raina 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-1 → 4-1 B. Schoofs / Van Der Hoek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Murray Sharan / Raina 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 B. Schoofs / Van Der Hoek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Murray Sharan / Raina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Schoofs / Van Der Hoek 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Murray Sharan / Raina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 B. Schoofs / Van Der Hoek 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Murray Sharan / Raina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Schoofs / Van Der Hoek 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Murray Sharan / Raina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 2-0 B. Schoofs / Van Der Hoek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

4. Dalma Galfi / Kimberley Zimmermann vs Robin Anderson / Jamie Loeb



WTA Prague 125K Dalma Galfi / Kimberley Zimmermann Dalma Galfi / Kimberley Zimmermann 6 4 10 Robin Anderson / Jamie Loeb Robin Anderson / Jamie Loeb 4 6 6 Vincitori: GALFI / ZIMMERMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 R. Anderson / Loeb 1-0 R. Anderson / Loeb 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Galfi / Zimmermann 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Anderson / Loeb 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 D. Galfi / Zimmermann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 R. Anderson / Loeb 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-5 → 2-5 D. Galfi / Zimmermann 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Anderson / Loeb 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 D. Galfi / Zimmermann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Anderson / Loeb 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Galfi / Zimmermann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 R. Anderson / Loeb 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Galfi / Zimmermann 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Anderson / Loeb 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Galfi / Zimmermann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 R. Anderson / Loeb 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 D. Galfi / Zimmermann 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Anderson / Loeb 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 D. Galfi / Zimmermann 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Anderson / Loeb 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 D. Galfi / Zimmermann 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Anderson / Loeb 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

I.CLTK Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Maria Camila Osorio Serrano vs [12] Nadia Podoroska



WTA Prague 125K Maria Camila Osorio Serrano Maria Camila Osorio Serrano 3 6 Nadia Podoroska [12] Nadia Podoroska [12] 6 7 Vincitore: N. PODOROSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 df 4*-6 6-6 → 6-7 M. Camila Osorio Serrano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Podoroska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Camila Osorio Serrano 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Camila Osorio Serrano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Camila Osorio Serrano 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 2-5 N. Podoroska 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 1-5 M. Camila Osorio Serrano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Camila Osorio Serrano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Camila Osorio Serrano 0-15 0-30 df 0-40 0-0 → 0-1

2. Irina Bara / Reka-Luca Jani vs [3] Georgina Garcia Perez / Fanny Stollar



WTA Prague 125K Irina Bara / Reka-Luca Jani Irina Bara / Reka-Luca Jani 2 5 Georgina Garcia Perez / Fanny Stollar [3] Georgina Garcia Perez / Fanny Stollar [3] 6 7 Vincitori: GARCIA PEREZ / STOLLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 I. Bara / Jani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 G. Garcia Perez / Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 I. Bara / Jani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 G. Garcia Perez / Stollar 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 I. Bara / Jani 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Garcia Perez / Stollar 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 3-3 → 3-4 I. Bara / Jani 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Garcia Perez / Stollar 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 2-3 I. Bara / Jani 0-15 0-30 15-30 15-40 df df 1-2 → 1-3 G. Garcia Perez / Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 I. Bara / Jani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 G. Garcia Perez / Stollar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 I. Bara / Jani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace df 2-5 → 2-6 G. Garcia Perez / Stollar 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 I. Bara / Jani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 G. Garcia Perez / Stollar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-3 → 2-3 I. Bara / Jani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 G. Garcia Perez / Stollar 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 I. Bara / Jani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 G. Garcia Perez / Stollar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. Elixane Lechemia / Jessika Ponchet vs Giulia Gatto-Monticone / Nadia Podoroska



WTA Prague 125K Elixane Lechemia / Jessika Ponchet Elixane Lechemia / Jessika Ponchet 3 4 Giulia Gatto-Monticone / Nadia Podoroska Giulia Gatto-Monticone / Nadia Podoroska 6 6 Vincitori: GATTO-MONTICONE / PODOROSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Gatto-Monticone / Podoroska 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 E. Lechemia / Ponchet 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 G. Gatto-Monticone / Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 E. Lechemia / Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Gatto-Monticone / Podoroska 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Lechemia / Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 G. Gatto-Monticone / Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Lechemia / Ponchet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 G. Gatto-Monticone / Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Lechemia / Ponchet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Gatto-Monticone / Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-5 → 3-6 E. Lechemia / Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 3-4 → 3-5 G. Gatto-Monticone / Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Lechemia / Ponchet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Gatto-Monticone / Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Lechemia / Ponchet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 G. Gatto-Monticone / Podoroska 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 E. Lechemia / Ponchet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Gatto-Monticone / Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

I.CLTK Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [21] Cristina Bucsa vs Kathinka Von Deichmann



WTA Prague 125K Cristina Bucsa [21] Cristina Bucsa [21] 5 6 6 Kathinka Von Deichmann Kathinka Von Deichmann 7 4 3 Vincitore: C. BUCSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Von Deichmann 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Von Deichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Bucsa 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Von Deichmann 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Von Deichmann 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Bucsa 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Von Deichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 K. Von Deichmann 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Von Deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [8] Laura Ioana Paar / Julia Wachaczyk vs Vivian Heisen / Emily Webley-Smith



WTA Prague 125K Laura Ioana Paar / Julia Wachaczyk [8] Laura Ioana Paar / Julia Wachaczyk [8] 6 7 Vivian Heisen / Emily Webley-Smith Vivian Heisen / Emily Webley-Smith 4 5 Vincitori: PAAR / WACHACZYK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 L. Ioana Paar / Wachaczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 3-2 L. Ioana Paar / Wachaczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 2-1 → 2-2 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Ioana Paar / Wachaczyk 0-15 0-30 0-40 4-3 → 4-4 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-0 → 2-1 L. Ioana Paar / Wachaczyk 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Gabriela Talaba / Marcela Zacarias vs [6] Anna Danilina / Yana Sizikova