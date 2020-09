Us Open: John Isner esce di scena e saluta con la stretta di mano (Video)

John Isner, numero uno americano e al 22° posto nella classifica mondiale, è stato eliminato subito dagli Us Open.

In un tipico incontro da John Isner, con molti ace (74 in tutto) e pochi break (due, messi a segno dal suo avversario), il miglior tennista degli Stati Uniti ha perso con l’amico Steve Johnson, 64° ATP, per 6-7(5), 6-3, 6-7(5), 6-3, 7-6(3), in quattro ore di duello, con Johnson che è riuscito a confermare i precedenti a suo favore (ora sono sul 6 a 4).

Alla fine dell’incontro, i due amici hanno violato una delle regole fondamentali del tennis in un periodo di pandemia, salutandosi a vicenda con la stretta di mano. Multa in arrivo?