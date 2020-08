ITF Marbella e Montemor-O-Novo: I Main Draw

ITF MARBELLA(Esp 25k terra)

[1] Margot Yerolymos vs Angela Fita boluda

Leyre Romero gormaz vs Emilie Lindh

TBD vs TBD

Aneta Laboutkova vs [7] Victoria Muntean

[4] Lucrezia Stefanini vs Qinwen Zheng

Almudena Sanz-llaneza fernandez vs Lexie Stevens

Ana Lantigua de la nuez vs TBD

Lucia Cortez llorca vs [6] Rosa Vicens mas

[5] Sara Cakarevic vs Tess Sugnaux

Marta Custic vs Yvonne Cavalle-reimers

Emeline Dartron vs Salma Djoubri

[3] Alice Rame vs TBD

[8] Clara Burel vs Elsa Jacquemot

Alina Charaeva vs TBD

Alize Lim vs Victoria Jimenez kasintseva

[2] Miriam Bianca Bulgaru vs TBD

ITF MONTEMOR-O-NOVO(Por 25k cemento)

[1] Jodie Anna Burrage vs Ana Filipa Santos

Maria Ines Fonte vs Ingrid Gamarra martins

Daria Mishina vs Alice Robbe

Francisca Jorge vs [6] Carolina Meligeni Rodrigues Alves

[3] Maia Lumsden vs Olivia Gram

Magali Kempen vs Elizabet Hamaliy

Jacqueline Cabaj awad vs Mallaurie Noel

Svenja Ochsner vs [7] Ioana Loredana Rosca

[8] Marina Bassols ribera vs Andreea Prisacariu

Ines Murta vs Marianna Zakarlyuk

Maria Gutierrez carrasco vs Beatriz Haddad maia

Viktoria Morvayova vs [4] Lou Brouleau

[5] Valeriya Strakhova vs Ylena In-albon

Ekaterina Shalimova vs Arianne Hartono

Angelica Moratelli vs Julia Payola

Olivia Nicholls vs [2] Sandra Samir