San Marino Junior Cup: scatta domani il torneo Under 14

Scatterà domani, con le qualificazioni del torneo maschile, l’edizione 2020 della San Marino Junior Cup Under 14, torneo inserito nel prestigioso circuito Tennis Europe Junior Tour. Sei i match in programma, che si giocheranno contemporaneamente alle ore 14:00 sui campi in terra battuta del Centro Tennis Cassa di Risparmio di Fonte dell’Ovo. Riccardo Miano e Edoardo Fomenti, prime teste di serie delle “quali”, ottengono un bye ed accedono direttamente al tabellone principale, che scatterà nella giornata di mercoledì.

Al via mercoledì, oltre ai tabelloni di doppio, anche il tabellone femminile, che vedrà la presenza di alcune portacolori della Scuola Federale Tennis di San Marino: Silvia Alletti, Ludovica Ceccoli ed Emma Tarducci.

Intanto un’altra giovane allieva della Scuola Federale, Serena Pellandra (a sinistra nella foto), si è messa in luce nel torneo di Bellaria, aggiudicandosi il titolo Under 10 grazie alla vittoria in finale con il punteggio di 4-2 2-4 7-3.