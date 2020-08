Juan Martin Del Potro inizierà questa settimana la riabilitazione

Juan Martín Del Potro, ex numero tre del mondo e fuori dal circuito da diverso tempo a causa di un infortunio al ginocchio destro, si sta già riprendendo dalla settima operazione in carriera, terza per questo problema fisico.

In un comunicato, l’ufficio stampa dell’argentino ha rivelato ai giornalisti che Del Potro è a Berna, in Svizzera e questa settimana inizierà la riabilitazione in compagnia del medico specialista Roland Biedert, che ha già curato in passato le ginocchia di Roger Federer e Stan Wawrinka.