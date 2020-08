Us Open: Marcel Granollers sostituirà Benoit Paire

Sarà Marcel Granollers il sostituto di Benoit Paire nel tabellone principale di singolare degli Us Open.

Lo spagnolo, doppista con il miglior ranking da singolarista, sfiderà nella giornata di domani al primo turno il polacco Majchrzak.

Lo spot di Granollers

M. Granollers vs K. Majchrzak

S. Caruso vs J. Duckworth

T. Daniel vs G. Barrere

J. Chardy vs (10) A. Rublev