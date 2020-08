“Bolla bucata”: 11 giocatori che hanno avuto contatti con Paire giocheranno gli US Open: Rubin “È incredibile”

Benoit Paire è diventato il primo giocatore a risultare positivo al nuovo coronavirus nella bolla degli US Open e ha generato il caos tra i suoi amici nella bolla per paura che il tennista francese potesse aver trasmesso loro la malattia. Senza fare alcun nome, la federazione americana (USTA) ha escluso Paire dal torneo e ha tracciato una linea di rapporti vicini al tennista francese all’interno della bolla, identificando 11 tennisti che meritavano un’attenzione particolare. Tutti sono stati isolati per qualche ora prima di ricevere un altro test negativo e di essere poi stati “costretti” a firmare una nuova lettera di autorizzazione, dove accettano di avere ancora meno libertà di movimento all’interno della bolla perché considerati “vicini a Paire”.

Noah Rubin, tennista che disputa gli US Open, ha denunciato la situazione nel suo podcast, ricordando che non c’è coerenza con quanto accaduto a Guido Pella e Hugo Dellién: “Ci sono 11 giocatori che hanno avuto uno stretto contatto con Paire e giocheranno il torneo. L’organizzazione ha dato loro nuovi documenti da firmare, con regole ancora più severe, ma giocheranno. È incredibile che si possa buttare via tutto lo sforzo fatto per poi prendere queste decisioni. Sono in contraddizione con quanto hanno fatto nel torneo di Cincinnati con Pella e Dellien. Che diavolo stanno facendo?”

Il giovane tennista statunitense ha denunciato violazioni delle regole nella bolla. “Questa non è una grande bolla. Ci sono molti lavoratori nel complesso che soggiornano nelle loro case. E questo viola lo spirito della bolla, che è quello di riunire tutti nello stesso spazio, in un ambiente controllato”.