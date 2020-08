Thiem dopo il caso positivo di Paire: “Non c’è posto più sicuro al mondo della bolla”

Il test positivo al Covid-19 di Benoit Paire è stato una delle notizie del giorno di questa domenica e Dominic Thiem è stato interrogato su questo argomento durante la conferenza stampa agli US Open.

L’austriaco è stato pragmatico nell’affrontare un argomento così delicato. “Ci sono molte persone coinvolte in questo torneo. La possibilità che qualcuno sia positivo è piuttosto alta. Auguro a Benoit tutto il meglio e spero che nessun altro sia contagiato, questa è la cosa più importante”, ha detto il numero tre del mondo.

Nonostante questo caso positivo, Thiem rimane totalmente tranquillo nella “bolla” di New York. “Non credo ci sia un posto più sicuro al mondo di questo. Come chiuderti in una grotta da qualche parte, o in mezzo al mare. Mi sento molto al sicuro qui. Siamo in una bolla. Eppure, naturalmente ci sono cose che possono accadere, come è capitato a Benoit. Spero che nessuno si infetti, ma posso assicurarvi che qui è tutto super limitato”, ha spiegato.