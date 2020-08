Us Open: Il programma della prima giornata (Lunedì 31 Agosto). In campo ben 7 azzurri

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

Ka. Pliskova vs A. Kalinina

K. Anderson vs A. Zverev

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs D. Dzumhur

N. Osaka vs M. Doi

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

A. Kerber vs A. Tomljanovic

D. Shapovalov vs S. Korda

C. Gauff vs A. Sevastova

S. Johnson vs J. Isner

T. Maria vs A. Riske

Court 17 – Ore: 17:00

K. Mladenovic vs H. Baptiste

I. Begu vs P. Kvitova

S. Tsitsipas vs A. Ramos-Vinolas

D. Collins vs A. Kontaveit

R. Opelka vs D. Goffin

Court 5 – Ore: 17:00

D. Schwartzman vs C. Norrie

D. Koepfer vs T. Fritz

K. Edmund vs A. Bublik

R. Montgomery vs Y. Putintseva

M. Bouzkova vs J. Pegula

Court 4 – Ore: 17:00

F. Di Lorenzo vs A. Sasnovich

A. Mannarino vs L. Sonego

M. Linette vs M. Inglis

M. Brengle vs L. Tsurenko

P. Martinez vs J. Struff

Court 6 – Ore: 17:00

S. Travaglia vs J. Thompson

P. Gojowczyk vs H. Hurkacz

K. Kozlova vs W. Osuigwe

V. Golubic vs V. Lapko

I. Khromacheva vs S. Rogers

Court 7 – Ore: 17:00

M. Vondrousova vs G. Minnen

J. Paolini vs C. Garcia

M. Safwat vs G. Simon

M. Giron vs M. Polmans

R. Peterson vs K. Flipkens

Court 8 – Ore: 17:00

A. Davidovich Fokina vs D. Novak

P. Lorenzi vs B. Nakashima

U. Arconada vs K. Juvan

A. Sharma vs D. Yastremska

J. Sousa vs M. Mmoh

Court 9 – Ore: 17:00

J. Londero vs E. Donskoy

C. Dolehide vs A. Friedsam

M. Cressy vs J. Kovalik

F. Gaio vs R. Berankis

E. Rybakina vs K. Zavatska

Court 11 – Ore: 17:00

P. Andujar vs B. Coric

P. Carreno Busta vs Y. Uchiyama

T. Martincova vs P. Martic

U. Blanch vs C. Garin

A. Blinkova vs J. Brady

Court 12 – Ore: 17:00

D. Lajovic vs E. Gerasimov

J. Sock vs P. Cuevas

K. Bondarenko vs A. Kiick

F. Krajinovic vs M. Ymer

A. Li vs A. Rus

Court 14 – Ore: 17:00

J. Jung vs F. Coria

M. Krueger vs P. Sousa

T. Kwiatkowski vs S. Kwon

C. Bellis vs T. Korpatsch

C. Giorgi vs A. Van Uytvanck

Court 15 – Ore: 17:00

V. Gracheva vs P. Badosa

D. Kovinic vs L. Cabrera

M. Kostyuk vs D. Kasatkina

A. Balazs vs M. Kukushkin

L. Harris vs M. Cecchinato