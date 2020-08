WTA Cincinnati: La finale sarà tra Naomi Osaka vs Victoria Azarenka (Video)

Prima ha pensato di ritirarsi come segno di protesta contro le discriminazioni razziali, spingendo gli organizzatori a rinviare tutti gli incontri di 24 ore, poi invece Naomi Osaka (WTA 10) è scesa in campo ed ha raggiunto la finale del torneo di Cincinnati. La giapponese si è qualificata per l’ultimo atto grazie al successo per 6-2 7-6 (7/5) sulla belga Elise Mertens (22) al termine di un incontro che l’ha vista controllare agevolmente il primo set e poi, invece, faticare nel secondo, durante il quale si è anche trovata sotto per 4-2.

In finale la Osaka, testa di serie numero 4, affronterà la la bielorussa Victoria Azarenka (59), vittoriosa in rimonta per 4-6 6-4 6-1 sulla britannica Johanna Konta (15), che del tabellone era invece la numero 8.