Il WTA 125 di Praga: Ecco il tabellone da 128 giocatrici. Sei azzurre al via. La Cocciaretto n.2 del seeding.

WTA 125 Praga – Parte Alta

(1) Niculescu, Monica vs Udvardy, Panna

Lazaro Garcia, Andrea vs Gjorcheska, Lina

Jones, Francesca vs (WC) Palicova, Barbora

(WC) Lavickova, Kristyna vs (32) Sramkova, Rebecca

(23) Murray Sharan, Samantha vs Lisicki, Sabine

Gasanova, Anastasia vs Wagner, Stephanie

Tan, Harmony vs Perrin, Conny

Muramatsu, Chihiro vs (14) Cepelova, Jana

(9) Frech, Magdalena vs Okamura, Kyoka

Bhatia, Riya vs (WC) Havlickova, Lucie

Paar, Laura Ioana vs Niemeier, Jule

Mrdeza, Tereza vs (18) Kucova, Kristina

(26) Bolkvadze, Mariam vs Savinykh, Valeria

Chwalinska, Maja vs (WC) Bejlek, Sara

(WC) Fruhvirtova, Linda vs Tauson, Clara

Ormaechea, Paula vs (6) Errani, Sara

(4) Kung, Leonie vs Maleckova, Jesika

Sánchez, Ana Sofia vs Harrison, Catherine

Burillo Escorihuela, Irene vs Pieri, Jessica

Lopatetska, Daria vs (25) de Vroome, Indy

(17) Sherif, Mayar vs (WC) Noskova, Linda

Galfi, Dalma vs Ponchet, Jessika

Boskovic, Lea vs Jorovic, Ivana

Fetecau, Irina vs (16) Ruse, Elena-Gabriela

(10) Bara, Irina vs Zlochova, Zuzana

Mendez, Seone vs Carreras, Amanda

Talaba, Gabriela vs Kan, Victoria

Benoit, Marie vs (22) Lepchenko, Varvara

(27) Buyukakcay, Cagla vs Min, Grace

Volynets, Katie vs Ce, Gabriela

Lukas, Tena vs (WC) Bartunkova, Nikola

Fett, Jana vs (8) Gatto-Monticone, Giulia

WTA 125 Praga – Parte Bassa

(5) Arruabarrena, Lara vs Ivakhnenko, Valentyna

Waltert, Simona vs Bjorklund, Mirjam

Hesse, Amandine vs Zanevska, Maryna

Guerrero Alvarez, Eva vs (28) Shinikova, Isabella

(21) Bucsa, Cristina vs Komardina, Anastasiya

Halbauer, Elizabeth vs Von Deichmann, Kathinka

Grabher, Julia vs Osorio Serrano, Maria Camila

(WC) Vidmanova, Darja vs (12) Podoroska, Nadia

(13) Raina, Ankita vs Melnikova, Marina

Snigur, Daria vs Bondar, Anna

Dascalu, Nicoleta vs Salden, Lara

Hogenkamp, Richel vs (20) Paquet, Chloe

(30) Zarazua, Renata vs Bouchard, Eugenie

Jani, Reka-Luca vs Radwanska, Urszula

Kolodziejova, Miriam vs Eraydin, Basak

Naito, Yuki vs (3) Dart, Harriet

(7) Trevisan, Martina vs Parry, Diane

Grammatikopoulou, Valentini vs Parrizas Diaz, Nuria

Anderson, Robin vs Radanovic, Dejana

Kostova, Elitsa vs (31) di Giuseppe, Martina

(24) Schmiedlova, Anna Karolina vs Lansere, Sofya

Cadantu, Alexandra vs Loeb, Jamie

Marcinkevica, Diana vs Jovic, Jovana

Andrianjafitrimo, Tessah vs (11) Cristian, Jaqueline

(15) Pattinama Kerkhove, Lesley vs Danilina, Anna

Ozgen, Pemra vs Kostic, Natalija

Garcia Perez, Georgina vs Gorgodze, Ekaterine

Zacarias, Marcela vs (19) Danilovic, Olga

(29) Schoofs, Bibiane vs Eikeri, Ulrikke

Gerlach, Katharina vs Satralova, Denisa

Seguel, Daniela vs Sebov, Katherine

Jakupovic, Dalila vs (2) Cocciaretto, Elisabetta