Cincinnati: l’ordine di gioco dI oggi scatena accuse sessiste. Le due semifinali femminili in contemporanea, ma perchè?

Il giorno in cui il torneo di Cincinnati – e il tennis mondiale nel suo complesso – ha dato un messaggio importante nella lotta contro il razzismo, la disuguaglianza razziale e contro la violenza di alcuni poliziotti, c’è stato il tempo per un’altra polemica.

L’organizzazione del torneo ha deciso di non adottare l’ordine delle partite del giovedì e non solo ha aggiunto un nuovo campo – lo stadio Louis Armstrong – ma ha anche collocato le semifinali femminili in stadi più piccoli e in contemporanea. Così, sia l’incontro tra Naomi Osaka ed Elise Mertens (Grand Stand), sia il duello tra Johanna Konta e Victoria Azarenka (Campo 10) si svolgeranno alle 11 del mattino, ora locale (16 in Italia) in contemporanea.

Questa scelta ha generato rapidamente molte critiche, con diverse personalità e allenatori che hanno messo in discussione l’organizzazione del torneo.

LOUIS ARMSTRONG – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [4] Stefanos Tsitsipas vs Milos Raonic

2. [1] Novak Djokovic vs [8] Roberto Bautista Agut

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [14] Elise Mertens vs [4/WC] Naomi Osaka

2. Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur vs [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek

3. Jamie Murray / Neal Skupski vs [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury

COURT 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Johanna Konta vs Victoria Azarenka

2. [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac vs [3] Kveta Peschke / Demi Schuurs

3. Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek vs [2] Nicole Melichar / Yifan Xu