Stan Wawrinka si ritira dal torneo di Praga

Stan Wawrinka (ATP 15) ha deciso di ritirarsi dal Challenger di Praga, il secondo a cui partecipa questo mese, a causa di un fastidio alla coscia destra che lo perseguita da alcuni giorni. A spiegarlo è stato lo stessa tennista elvetico, che recentemente si era aggiudicato il primo torneo disputato nella capitale ceca, e che a questa seconda competizione era riuscito ad accedere ai quarti di finale superando l’olandese Botic van de Zandschulp (174).

Il prossimo impegno in programma per il 35enne è il Master 1000 di Roma, al via il 14 settembre.