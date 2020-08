Combined Cincinnati: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE). Roberto Bautista Agut elimina Medvedev. Novak Djokovic in semifinale

Novak Djokovic (ATP 1) ha lasciato solo le briciole a Jan-Lennart Struff (34), spazzato via con un perentorio 6-3 6-1 nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati, in corso nella bolla di New York come antipasto degli US Open. Il tedesco, per la prima volta a questo stadio della competizione in un torneo di questo livello, ha subito una vera e propria lezione dal serbo, che ora in semifinale se la vedrà con Roberto Bautista Agut (12).

Lo spagnolo ha estromesso dal torneo nientemeno che il detentore del titolo, Daniil Medvedev (5) con il punteggio di 1-6 6-4 6-3.

Combined Cincinnati – Quarti di Finale

WTA Cincinnati Elise Mertens [14] Elise Mertens [14] 6 6 Jessica Pegula Jessica Pegula 1 3 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Pegula 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Mertens 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Mertens 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 6-1 E. Mertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-1 → 4-1 E. Mertens 15-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

1. [14] Elise Mertensvs [Q] Jessica Pegula

2. [3] Daniil Medvedev vs [8] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 19:00)



ATP Cincinnati Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 4 3 Roberto Bautista Agut [8] Roberto Bautista Agut [8] 1 6 6 Vincitore: R. BAUTISTA AGUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 4-0 → 5-0 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. [1] Novak Djokovic vs Jan-Lennard Struff



ATP Cincinnati Novak Djokovic [1] Novak Djokovic [1] 6 6 Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 3 1 Vincitore: N. DJOKOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Struff 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-0 → 5-1 J. Struff 0-15 0-30 df 0-40 df 4-0 → 5-0 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 J. Struff 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 J. Struff 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-2 → 5-2 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Struff 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0

4. [8] Johanna Konta vs [13] Maria Sakkari (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Johanna Konta [8] • Johanna Konta [8] 40 6 2 Maria Sakkari [13] Maria Sakkari [13] A 4 1 Palla break Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Konta 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Konta 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Sakkari 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Konta 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Konta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 M. Sakkari 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Sakkari 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

5. Milos Raonic vs Filip Krajinovic (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

WTA Cincinnati Naomi Osaka [4] Naomi Osaka [4] 4 6 7 Anett Kontaveit [12] Anett Kontaveit [12] 6 2 5 Vincitore: N. OSAKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Osaka 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Osaka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 30-40 ace 1-0 → 2-0 N. Osaka 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Kontaveit 0-15 df 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 N. Osaka 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 5-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 A. Kontaveit 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-2 → 1-2 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Osaka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

1. [4/WC] Naomi Osakavs [12] Anett Kontaveit

2. Ons Jabeur vs Victoria Azarenka



WTA Cincinnati Ons Jabeur Ons Jabeur 6 2 Victoria Azarenka Victoria Azarenka 7 6 Vincitore: V. AZARENKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 V. Azarenka 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 O. Jabeur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* ace 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 V. Azarenka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 V. Azarenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 3-3 V. Azarenka 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 V. Azarenka 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 V. Azarenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Reilly Opelka vs [4] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 23:00)



ATP Cincinnati Reilly Opelka Reilly Opelka 0 6 Stefanos Tsitsipas [4] • Stefanos Tsitsipas [4] 0 5 Vincitore: S. TSITSIPAS per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Tsitsipas 6-5 R. Opelka 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Opelka 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Jean-Julien Rojer / Horia Tecau Jean-Julien Rojer / Horia Tecau 4 5 Steve Johnson / Austin Krajicek Steve Johnson / Austin Krajicek 6 7 Vincitori: JOHNSON / KRAJICEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Johnson / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Johnson / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 4-5 → 5-5 J. Rojer / Tecau 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 S. Johnson / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Johnson / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 2-3 → 3-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-3 → 2-3 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Johnson / Krajicek 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Rojer / Tecau 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Rojer / Tecau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 S. Johnson / Krajicek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Rojer / Tecau 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 S. Johnson / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 J. Rojer / Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

1. Jean-Julien Rojer/ Horia Tecauvs [WC] Steve Johnson/ Austin Krajicek

2. [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur



ATP Cincinnati Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [8] 5 7 7 Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur 7 6 10 Vincitori: CARRENO BUSTA / DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 P. Carreno Busta / de Minaur 0-1 P. Carreno Busta / de Minaur 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 ace 6-4 df 7-4 7-5 8-5 8-6 9-6 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 ace 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 6-5 → 6-6 W. Koolhof / Mektic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 → 5-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 W. Koolhof / Mektic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. Jamie Murray / Neal Skupski vs [6] Kevin Krawietz / Andreas Mies



ATP Cincinnati Jamie Murray / Neal Skupski Jamie Murray / Neal Skupski 4 6 10 Kevin Krawietz / Andreas Mies [6] Kevin Krawietz / Andreas Mies [6] 6 1 8 Vincitori: MURRAY / SKUPSKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 K. Krawietz / Mies 1-0 J. Murray / Skupski 0-1 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-1 → 5-1 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Murray / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Krawietz / Mies 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 J. Murray / Skupski 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 K. Krawietz / Mies 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Murray / Skupski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Krawietz / Mies 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Murray / Skupski 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

4. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Cincinnati Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury [3] 7 7 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] 5 6 Vincitori: RAM / SALISBURY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 R. Ram / Salisbury 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 7-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 R. Ram / Salisbury 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 R. Ram / Salisbury 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Kveta Peschke / Demi Schuurs [3] Kveta Peschke / Demi Schuurs [3] 6 6 Ellen Perez / Storm Sanders Ellen Perez / Storm Sanders 4 2 Vincitori: PESCHKE / SCHUURS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 E. Perez / Sanders 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Peschke / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Perez / Sanders 0-15 df 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 K. Peschke / Schuurs 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 E. Perez / Sanders 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 E. Perez / Sanders 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 E. Perez / Sanders 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 K. Peschke / Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Perez / Sanders 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 3-2 → 4-2 E. Perez / Sanders 0-15 0-30 df 0-40 2-2 → 3-2 K. Peschke / Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 E. Perez / Sanders 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 K. Peschke / Schuurs 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Perez / Sanders 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

1. [3] Kveta Peschke/ Demi Schuursvs Ellen Perez/ Storm Sanders

2. Anna Blinkova / Veronika Kudermetova vs [2] Nicole Melichar / Yifan Xu (non prima ore: 19:00)



WTA Cincinnati Anna Blinkova / Veronika Kudermetova Anna Blinkova / Veronika Kudermetova 7 3 7 Nicole Melichar / Yifan Xu [2] Nicole Melichar / Yifan Xu [2] 6 6 10 Vincitori: MELICHAR / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 A. Blinkova / Kudermetova 0-1 N. Melichar / Xu 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 ace 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 N. Melichar / Xu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 N. Melichar / Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 N. Melichar / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Melichar / Xu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* ace 7*-6 df 6-6 → 7-6 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 N. Melichar / Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 N. Melichar / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 N. Melichar / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 N. Melichar / Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 2-3 A. Blinkova / Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 N. Melichar / Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Blinkova / Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 N. Melichar / Xu 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Jessica Pegula / Shelby Rogers vs Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek (non prima ore: 20:30)



WTA Cincinnati Jessica Pegula / Shelby Rogers Jessica Pegula / Shelby Rogers 1 6 7 Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek Viktoria Kuzmova / Iga Swiatek 6 1 10 Vincitori: KUZMOVA / SWIATEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 V. Kuzmova / Swiatek 0-1 V. Kuzmova / Swiatek 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 df 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Pegula / Rogers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 J. Pegula / Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-0 → 4-1 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Pegula / Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 V. Kuzmova / Swiatek 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Pegula / Rogers 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 15-15 30-15 1-5 → 1-6 J. Pegula / Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 J. Pegula / Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 J. Pegula / Rogers 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 V. Kuzmova / Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. [1] Elise Mertens / Aryna Sabalenka vs [8] Lucie Hradecka / Andreja Klepac (non prima ore: 20:30)