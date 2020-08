Andy Murray elimina Alexander Zverev a Cincinnati. Blackout del tedesco alla fine del terzo set

Andy Murray, ex leader del ranking mondiale e due volte campione dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati, ha conquistato questo lunedì la sua miglior vittoria degli ultimi anni e si è garantito un posto per gli ottavi di finale della manifestazione che si sta disputando eccezionalmente a New York a causa del nuovo coronavirus.

Il 33enne britannico, che questa settimana sta giocando il suo primo torneo della stagione dopo essere stato nuovamente alle prese con un infortunio all’anca e all’inguine destro, ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev, numero sette della classifica ATP nel secondo turno del torneo. 6-3, 3-6 e 7-5, in una partita in cui il tedesco, ex top 3, ha servito per vincere la partita ma ha finito per commettere cinque doppi falli negli ultimi due turni di servizio della partita.

Martedì Murray affronterà il canadese Milos Raonic negli ottavi di finale, nella rivincita della finale di Wimbledon 2016.