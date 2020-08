Medvedev è rimasto senza patente: «Andavo a 163 km / h …»

Daniil Medvedev, 24 anni, ha confermato lunedì che gli hanno ritirato la patente in Francia dopo essere stato sorpreso nella sua auto di grossa cilindrata a una velocità ben superiore a quella consentita. È successo qualche settimana fa, quando stavo tornando a Monte Carlo, dove vive.

“Conoscevo i limiti di velocità, ma ero molto stanco dopo una dura giornata di allenamento e volevo tornare a casa più velocemente. Ma sono stato sfortunato, perché hanno ritirato la patente solo a chi andava da 160km in su ed io andavo a 163 ”, ha rivelato il russo in conferenza stampa da New York.

Medvedev, campione del Cincinnati Masters 1000, si è qualificato per gli ottavi, dove questo martedì affronterà Aljaz Bedene.