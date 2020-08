Pella: “Sembra che il mio allenatore non abbia mai avuto il covid-19, immaginate come mi sento ora”.

Guido Pella, che è chiuso nella sua stanza d’albergo da una settimana dopo che il suo preparatore atletico, Juan Galvan, è risultato positivo al coronavirus all’arrivo nella bolla di New York, ha annunciato lunedì sui social network che, forse, Galvan aveva semplicemente avuto un falso positivo, contraddetto infatti dal nuovo test effettuato domenica sera.

“Il mio allenatore è stato finalmente testato di nuovo ed è risultato negativo. Immaginate come mi sono svegliato. Non so cosa succederà adesso, chi si assumerà ora la responsabilità di quanto accaduto. Sembra che il mio allenatore, Juan [Galván], non abbia mai avuto il virus”, ha detto in un video in cui si scusa per il suo aspetto. “Ecco come sta una persona dopo una settimana chiusa in una stanza d’albergo senza aver niente da fare!”

Galván è stato testato domenica scorsa, 16 agosto, ed ha avuto un nuovo test solo una settimana dopo, giungendo infine alla conclusione che si trattava di un falso positivo. Pella e il boliviano Hugo Dellién (che doveva giocare le qualificazioni) sono stati esclusi da Cincinnati, hanno perso soldi e la possibilità di guadagnare punti, e non possono ancora allenarsi.

“Questa mattina ho ricevuto di nuovo la stessa indicazione dalle autorità sanitarie che fino al 31 non posso lasciare la mia stanza. Non credo che ora ci sia qualcosa che non va. Qualcuno ha commesso un errore molto grave”, ha detto Pella, che è risultato negativo cinque volte dall’arrivo a New York.