Alexander Zverev: “Lavorare con Ferrer è fantastico”

Sasha Zverev ha cambiato vari coach nella sua giovane carriera, incluso Ivan Lendl (capace di dare la svolta decisiva ad Andy Murray alcuni anni fa). Curioso che oggi, sul cemento di New York, Zverev sfiderà il due volte campione di Wimbledon nel Masters 1000 di Cincinnati nel proprio esordio nel torneo, e primo match ufficiale dopo molti mesi.

Durante il lockdown il tedesco ha iniziato una collaborazione con David Ferrer, ex top5 da poco ritirato dall’attività Pro. I due pare abbiano legato immediatamente, come Sasha ha raccontato alla stampa.

“Come si lavora con Ferrer? Non potrei chiedere di meglio. Come coach è esattamente come era in campo da giocatore. Era famoso per essere il più grande lottatore del circuito, oggi mette la stessa determinazione come allenatore. Siamo insieme da poco tempo, ma già posso dire che sta superando tutte le mie aspettative come coach. Sono convinto di aver fatto la scelta giusta, è la miglior soluzione che potessi trovare come allenatore, probabilmente la miglior collaborazione che abbia mai avuto. Le nostre personalità sono estremamente simili, non lo si potrebbe immaginare vedendo quanto i nostri stili di gioco e modo di stare in campo siano diversi. Oggi non è al mio fianco, ma staremo insieme nei prossimi tornei in Europa, sfortunatamente non è potuto venire in America, ma non vedo l’ora di ritrovarlo tra poche settimane”.

Zverev ha raccontato quel che più lo ha sorpreso di Ferrer, tennista che conosce molto bene (è stato l’ultimo avversario di David in un match ufficiale nel 2019). “Abbiamo giocato contro molte volte, ben otto, mi conosce molto bene come tennista ed è consapevole di quel che ho bisogno per migliorare, visto dalla prospettiva del giocatore. La prima volta che ci siamo visti di persona, arrivò con un quaderno e mi disse esattamente quel che secondo lui funziona nel mio gioco, e quello che non va. E’ una persona estremamente organizzata e metodica. Ci siamo allenati insieme e dopo due ore di lavoro, quando non era soddisfatto di quel che stavo facendo in campo, ci siamo fermati a parlare. Quindi mi ha mostrato dei video su YouTube di mie partite, alcune recenti altre vecchie due o tre anni, mostrandomi i vari aspetti del gioco e dove intervenire. Sta lavorando su ogni aspetto del mio tennis, cercando di migliorarlo in tutti i settori. E’ qualcosa di molto speciale, non mi aspettavo un approccio del genere. Ha smesso da solo un anno, e già è totalmente impegnato nel nostro progetto”.

Durante lo scorso Australian Open, Zverev aveva impressionato per il suo tennis concreto e più offensivo, basato su di una miglior efficacia della prima di servizio e meno fasi “passive”, quelle in cui diventava troppo difensivo ed attendista, aprendo il fianco agli attacchi dei rivali. Non a caso arrivò il suo miglior piazzamento in uno Slam. Ricordando la terrificante intensità del tennis di Ferrer, è molto probabile che il neo-coach iberico insisterà sull’atteggiamento del tedesco, cercando di renderlo un giocatore più dinamico, continuo e aggressivo.

Marco Mazzoni