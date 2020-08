Victoria Azarenka preoccupata per la situazione in Bielorussia: “Non posso parlarne senza avere le lacrime agli occhi”

Victoria Azarenka, che vive negli Stati Uniti ma è una delle principali esponenti dello sport bielorusso, ha rivelato questo sabato la sua tristezza per la situazione del suo Paese, con le proteste di migliaia di persone in strada che chiedono le dimissioni del suo presidente autocrate dopo una controversa rielezione.

“Onestamente mi si spezza il cuore a vedere cosa sta succedendo e non essere in grado di essere lì e di capire l’intera situazione, è molto difficile parlarne. Spero solo che tutta la violenza finisca. Non posso parlarne senza avere le lacrime agli occhi, ad essere onesti”, ha detto la tennista dopo aver superato il primo turno a Cincinnati.

“Spero che le voci delle persone siano ascoltate. Come ho detto, è un argomento molto difficile da trattare. Non voglio dire nulla che possa essere manipolato dalla stampa”.