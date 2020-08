Combined Cincinnati: I risultati completi del Day 2. Fuori Pliskova e Kenin

Il torneo femminile di Cincinnati, che come quello maschile si sta svolgendo nella bolla di New York, ha perso le sue prime due teste di serie, Karolina Pliskova (WTA 3) e Sofia Kenin (4), entrambe uscite ai 1/16 di finale dopo il bye del primo turno. La ceca è stata battuta per 7-5 6-4 dalla russa Veronika Kudmertova (41), mentre la statunitense, vincitrice in gennaio degli Australian Open, ha perso con i parziali di 6-1 7-6 (9/7) contro la francese Alizé Cornet (60).

Nessuna sorpresa, invece, in campo maschile. Il greco Stefanos Tsitsipas (ATP 6) ed il belga David Goffin (10) hanno entrambi raggiunto gli ottavi di finale battendo in due set rispettivamente il sudafricano Kevin Anderson (124) e il croato Borna Coric (33).

Combined Cincinnati – 1° Turno

GRANDSTAND – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Anett Kontaveit vs [LL] Daria Kasatkina



WTA Cincinnati Anett Kontaveit [12] Anett Kontaveit [12] 6 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 3 1 Vincitore: A. KONTAVEIT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 6-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 5-3 A. Kontaveit 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Kasatkina 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 1-2 → 2-2 A. Kontaveit 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [Q] Laura Siegemund vs [10] Marketa Vondrousova



WTA Cincinnati Laura Siegemund Laura Siegemund 6 6 6 Marketa Vondrousova [10] Marketa Vondrousova [10] 3 7 4 Vincitore: L. SIEGEMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 L. Siegemund 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 L. Siegemund 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Siegemund 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Vondrousova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-2 → 4-2 L. Siegemund 0-15 df 0-30 0-40 3-1 → 3-2 M. Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [16] John Isner vs Hubert Hurkacz (non prima ore: 21:00)



ATP Cincinnati John Isner [16] John Isner [16] 7 6 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 5 4 Vincitore: J. ISNER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-4 → 6-4 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Isner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 1-0

4. [PR] Kevin Anderson vs [4] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 23:00)



ATP Cincinnati Kevin Anderson Kevin Anderson 1 3 Stefanos Tsitsipas [4] Stefanos Tsitsipas [4] 6 6 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Anderson 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-3 → 3-4 K. Anderson 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Anderson 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Alizé Cornet vs [2] Sofia Kenin (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Alizé Cornet Alizé Cornet 6 7 Sofia Kenin [2] Sofia Kenin [2] 1 6 Vincitore: A. CORNET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 df 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 S. Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 5-2 → 5-3 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-2 → 5-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 S. Kenin 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 A. Cornet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-0 → 5-0 S. Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 A. Cornet 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 S. Kenin 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Casper Ruud Casper Ruud 6 3 Diego Schwartzman [9] Diego Schwartzman [9] 7 6 Vincitore: D. SCHWARTZMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Schwartzman 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-5 → 6-5 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Schwartzman 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0

1. Casper Ruudvs [9] Diego Schwartzman

2. Daniel Evans vs [10] Andrey Rublev



ATP Cincinnati Daniel Evans Daniel Evans 7 3 6 Andrey Rublev [10] Andrey Rublev [10] 5 6 2 Vincitore: D. EVANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Evans 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 3-1 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Evans 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 2-3 D. Evans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Evans 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Rublev 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Evans 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Sloane Stephens vs Caroline Garcia (non prima ore: 21:00)



WTA Cincinnati Sloane Stephens Sloane Stephens 3 6 Caroline Garcia Caroline Garcia 6 7 Vincitore: C. GARCIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 df 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 C. Garcia 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 5-5 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 4-3 → 5-3 S. Stephens 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Garcia 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Stephens 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Stephens 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Stephens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garcia 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 S. Stephens 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Stephens 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Stephens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [1] Karolina Pliskova vs Veronika Kudermetova



WTA Cincinnati Karolina Pliskova [1] Karolina Pliskova [1] 5 4 Veronika Kudermetova Veronika Kudermetova 7 6 Vincitore: V. KUDERMETOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 V. Kudermetova 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 K. Pliskova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 5-6 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 ace ace 4-4 → 5-4 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 K. Pliskova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 V. Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

5. Borna Coric vs [7] David Goffin (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Borna Coric Borna Coric 6 4 David Goffin [7] David Goffin [7] 7 6 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 ace ace 3-4 → 3-5 B. Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Coric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 3-5* 4*-5 df 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 B. Coric 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Goffin 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 B. Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Goffin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-2 → 1-2 B. Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Rebecca Peterson Rebecca Peterson 0 2 Elise Mertens [14] Elise Mertens [14] 6 6 Vincitore: E. MERTENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Mertens 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 E. Mertens 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-3 → 0-4 R. Peterson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 R. Peterson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-5 → 0-6 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 E. Mertens 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 0-3 → 0-4 R. Peterson 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

1. Rebecca Petersonvs [14] Elise Mertens

2. [Q] Mackenzie McDonald vs [Q] Marcos Giron



ATP Cincinnati Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 5 Marcos Giron Marcos Giron 7 7 Vincitore: M. GIRON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Giron 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. McDonald 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-1 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Giron 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 M. Giron 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

3. [14] Grigor Dimitrov vs Ugo Humbert



ATP Cincinnati Grigor Dimitrov [14] Grigor Dimitrov [14] 6 6 Ugo Humbert Ugo Humbert 3 4 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 U. Humbert 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 U. Humbert 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 U. Humbert 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 U. Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 U. Humbert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 U. Humbert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [Q] J.J. Wolf vs Richard Gasquet



ATP Cincinnati J.J. Wolf J.J. Wolf 4 4 Richard Gasquet Richard Gasquet 6 6 Vincitore: R. GASQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 J. Wolf 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 2-4 J. Wolf 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-3 → 1-4 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Wolf 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 4-6 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Wolf 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 R. Gasquet 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 1-0

COURT 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Catherine Bellis vs [Q] Oceane Dodin



WTA Cincinnati Catherine Bellis Catherine Bellis 6 3 7 Oceane Dodin Oceane Dodin 2 6 6 Vincitore: C. BELLIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 5-1* df 6*-1 6-6 → 7-6 O. Dodin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 6-5 → 6-6 C. Bellis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Bellis 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 O. Dodin 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 O. Dodin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 3-1 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 O. Dodin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Bellis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-5 → 3-5 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 C. Bellis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-3 → 2-3 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-3 → 1-3 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 0-3 C. Bellis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 6-2 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 C. Bellis 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Bellis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 O. Dodin 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Bellis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df ace 0-1 → 1-1 O. Dodin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

2. Jennifer Brady vs [Q] Jessica Pegula



WTA Cincinnati Jennifer Brady Jennifer Brady 6 4 Jessica Pegula Jessica Pegula 7 6 Vincitore: J. PEGULA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Brady 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Brady 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 J. Brady 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df df 2-3 → 2-4 J. Pegula 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Brady 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Brady 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 J. Pegula 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 J. Brady 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Brady 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Brady 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 J. Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 J. Brady 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Brady 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Brady 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Marie Bouzkova vs [Q] Anna Kalinskaya



WTA Cincinnati Marie Bouzkova Marie Bouzkova 6 7 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 1 5 Vincitore: M. BOUZKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 A. Kalinskaya 0-15 0-30 df 0-40 5-5 → 6-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Kalinskaya 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Bouzkova 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 df 4-1 → 5-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 3-1 → 4-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Danielle Collins vs [Q] Jil Teichmann



WTA Cincinnati Danielle Collins Danielle Collins 3 3 Jil Teichmann Jil Teichmann 6 6 Vincitore: J. TEICHMANN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 D. Collins 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Teichmann 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 1-4 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Teichmann 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Collins 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Collins 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 D. Collins 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Karen Khachanov [11] Karen Khachanov [11] 6 6 Alexander Bublik Alexander Bublik 4 4 Vincitore: K. KHACHANOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 3-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-1 → 3-1 A. Bublik 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 2-0 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

1. [11] Karen Khachanovvs Alexander Bublik

2. [Q] Aljaz Bedene vs [13] Cristian Garin



ATP Cincinnati Aljaz Bedene Aljaz Bedene 6 6 6 Cristian Garin [13] Cristian Garin [13] 4 7 0 Vincitore: A. BEDENE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 C. Garin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 A. Bedene 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-0 → 5-0 C. Garin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 A. Bedene 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 C. Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 ace 8-7* 8-8* 8*-9 df 6-6 → 6-7 A. Bedene 15-0 ace 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 6-5 → 6-6 C. Garin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 5-4 → 5-5 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 4-2 → 4-3 A. Bedene 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 3-2 → 4-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Garin 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bedene 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Bedene 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 A. Bedene 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df df 1-1 → 2-1 A. Bedene 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

3. Adrian Mannarino vs John Millman



ATP Cincinnati Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 4 6 John Millman John Millman 4 6 7 Vincitore: J. MILLMAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Mannarino 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Millman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Millman 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Millman 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Mannarino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Millman 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Millman 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [Q] Sebastian Korda vs [Q] Emil Ruusuvuori



ATP Cincinnati Sebastian Korda Sebastian Korda 6 6 5 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 7 4 7 Vincitore: E. RUUSUVUORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 S. Korda 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 5-6 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Korda 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 df 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Korda 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 S. Korda 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Korda 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Korda 15-0 30-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 S. Korda 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 S. Korda 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

ATP Cincinnati Tennys Sandgren Tennys Sandgren 6 7 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 3 6 Vincitore: T. SANDGREN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* df 3-5* ace 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* df 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Sandgren 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 T. Sandgren 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [WC] Tennys Sandgrenvs Lorenzo Sonego

2. [Q] Marton Fucsovics vs [Q] Norbert Gombos



ATP Cincinnati Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 6 Norbert Gombos Norbert Gombos 3 4 Vincitore: M. FUCSOVICS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Gombos 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 N. Gombos 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-0 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Rohan Bopanna / Denis Shapovalov vs [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Cincinnati Rohan Bopanna / Denis Shapovalov Rohan Bopanna / Denis Shapovalov 4 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [5] 6 7 Vincitori: GRANOLLERS / ZEBALLOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* ace 1-5* ace 1*-6 ace 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 3-4 → 3-5 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [WC] Steve Johnson / Austin Krajicek vs [Alt] Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Cincinnati Steve Johnson / Austin Krajicek Steve Johnson / Austin Krajicek 6 6 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 0 2 Vincitori: JOHNSON / KRAJICEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 5-2 → 6-2 S. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Gille / Vliegen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 2-2 S. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Gille / Vliegen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 5-0 → 6-0 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 S. Johnson / Krajicek 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 S. Johnson / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

WTA Cincinnati Magda Linette Magda Linette 6 3 1 Vera Zvonareva Vera Zvonareva 1 6 6 Vincitore: V. ZVONAREVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 M. Linette 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 V. Zvonareva 15-0 ace 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Linette 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Linette 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 M. Linette 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 V. Zvonareva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Linette 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Linette 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Zvonareva 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Linette 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 V. Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 M. Linette 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-0 → 4-0 M. Linette 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-0 → 3-0 V. Zvonareva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. Magda Linettevs [Q] Vera Zvonareva

2. [Q] Christina Mchale vs Iga Swiatek



WTA Cincinnati Christina Mchale Christina Mchale 6 6 Iga Swiatek Iga Swiatek 2 4 Vincitore: C. MCHALE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Swiatek 0-15 0-30 4-4 → 5-4 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 I. Swiatek 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Mchale 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

3. Yulia Putintseva vs Shuai Zhang



WTA Cincinnati Yulia Putintseva Yulia Putintseva 6 6 Shuai Zhang Shuai Zhang 4 3 Vincitore: Y. PUTINTSEVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 5-3 → 6-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Y. Putintseva 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

4. Elena Rybakina / Laura Siegemund vs Hayley Carter / Luisa Stefani



WTA Cincinnati Elena Rybakina / Laura Siegemund Elena Rybakina / Laura Siegemund 2 6 10 Hayley Carter / Luisa Stefani Hayley Carter / Luisa Stefani 6 3 12 Vincitori: CARTER / STEFANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-12 H. Carter / Stefani 0-1 E. Rybakina / Siegemund 0-1 0-2 df 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 10-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Rybakina / Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 H. Carter / Stefani 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-3 → 5-3 E. Rybakina / Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 E. Rybakina / Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-2 → 3-2 H. Carter / Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Rybakina / Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 E. Rybakina / Siegemund 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Rybakina / Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 H. Carter / Stefani 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 E. Rybakina / Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 E. Rybakina / Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 H. Carter / Stefani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 E. Rybakina / Siegemund 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ATP Cincinnati Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur Pablo Carreno Busta / Alex de Minaur 3 7 10 Ivan Dodig / Filip Polasek [4] Ivan Dodig / Filip Polasek [4] 6 6 5 Vincitori: CARRENO BUSTA / DE MINAUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 I. Dodig / Polasek 1-0 P. Carreno Busta / de Minaur 0-1 ace 1-1 1-2 2-2 df 2-3 3-3 4-3 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* df 6-6 → 7-6 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 6-6 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-4 → 3-5 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 I. Dodig / Polasek 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 I. Dodig / Polasek 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / de Minaur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-5 → 3-5 I. Dodig / Polasek 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 I. Dodig / Polasek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 I. Dodig / Polasek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta / de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / Polasek 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

1. Pablo Carreno Busta/ Alex de Minaurvs [4] Ivan Dodig/ Filip Polasek

2. Nicolas Mahut / Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic



ATP Cincinnati Nicolas Mahut / Jan-Lennard Struff Nicolas Mahut / Jan-Lennard Struff 3 6 0 Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic Felix Auger-Aliassime / Milos Raonic 6 1 10 Vincitori: AUGER-ALIASSIME / RAONIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-10 F. Auger-Aliassime / Raonic 0-1 N. Mahut / Struff 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-7 0-8 0-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 N. Mahut / Struff 15-0 30-0 5-1 → 6-1 F. Auger-Aliassime / Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-0 → 5-1 N. Mahut / Struff 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 F. Auger-Aliassime / Raonic 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 N. Mahut / Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 F. Auger-Aliassime / Raonic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 2-0 N. Mahut / Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime / Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Mahut / Struff 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime / Raonic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 N. Mahut / Struff 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime / Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 N. Mahut / Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime / Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Mahut / Struff 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Raonic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Tommy Paul / Frances Tiafoe vs Novak Djokovic / Filip Krajinovic



ATP Cincinnati Tommy Paul / Frances Tiafoe Tommy Paul / Frances Tiafoe 5 6 7 Nikola Cacic / Dusan Lajovic Nikola Cacic / Dusan Lajovic 7 3 10 Vincitori: CACIC / LAJOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 N. Cacic / Lajovic 0-1 N. Cacic / Lajovic 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Paul / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Cacic / Lajovic 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 5-2 → 5-3 T. Paul / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 N. Cacic / Lajovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 T. Paul / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 N. Cacic / Lajovic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 T. Paul / Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 T. Paul / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Cacic / Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Paul / Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Paul / Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df ace 4-3 → 4-4 T. Paul / Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Cacic / Lajovic 0-15 df 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 T. Paul / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Paul / Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Cacic / Lajovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Paul / Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

4. Taylor Fritz / Reilly Opelka vs [PR] Sam Querrey / Jack Sock



ATP Cincinnati Taylor Fritz / Reilly Opelka Taylor Fritz / Reilly Opelka 6 6 10 Sam Querrey / Jack Sock Sam Querrey / Jack Sock 3 7 6 Vincitori: FRITZ / OPELKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 T. Fritz / Opelka 1-0 T. Fritz / Opelka 1-0 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 5-3 ace 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 ace df 6-6 → 6-7 T. Fritz / Opelka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 S. Querrey / Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 T. Fritz / Opelka 15-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Querrey / Sock 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 3-5 → 4-5 T. Fritz / Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Querrey / Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Fritz / Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 S. Querrey / Sock 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Fritz / Opelka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Querrey / Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Fritz / Opelka 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 1-0 → 1-1 S. Querrey / Sock 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Fritz / Opelka 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Querrey / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 df 5-2 → 5-3 T. Fritz / Opelka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Querrey / Sock 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 T. Fritz / Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 S. Querrey / Sock 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 2-2 T. Fritz / Opelka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 S. Querrey / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 T. Fritz / Opelka 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1

WTA Cincinnati Arantxa Rus Arantxa Rus 6 6 Alison Van Uytvanck Alison Van Uytvanck 2 3 Vincitore: A. RUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 4-1 → 5-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Van Uytvanck 0-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-1 → 3-1 A. Rus 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [Q] Arantxa Rusvs Alison Van Uytvanck

2. Katerina Siniakova vs [Q] Kirsten Flipkens



WTA Cincinnati Katerina Siniakova Katerina Siniakova 3 3 Kirsten Flipkens Kirsten Flipkens 6 6 Vincitore: K. FLIPKENS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Siniakova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Siniakova 30-0 ace 40-0 40-15 2-4 → 3-4 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 2-4 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 K. Flipkens 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Flipkens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 K. Flipkens 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Flipkens 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 K. Flipkens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Flipkens 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [Q] Leylah Fernandez vs Ons Jabeur



WTA Cincinnati Leylah Fernandez Leylah Fernandez 6 4 3 Ons Jabeur Ons Jabeur 0 6 6 Vincitore: O. JABEUR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 3-3 → 3-4 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 1-2 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-5 → 4-5 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Fernandez 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 O. Jabeur 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 2-3 → 3-3 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 O. Jabeur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 df 5-0 → 6-0 L. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-0 → 5-0 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 L. Fernandez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 O. Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. Kristina Mladenovic / Ajla Tomljanovic vs [WC] Jessica Pegula / Shelby Rogers



WTA Cincinnati Gabriela Dabrowski / Alison Riske Gabriela Dabrowski / Alison Riske 3 4 Ekaterina Alexandrova / Vera Zvonareva Ekaterina Alexandrova / Vera Zvonareva 6 6 Vincitori: ALEXANDROVA / ZVONAREVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 G. Dabrowski / Riske 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 4-5 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 G. Dabrowski / Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 1-3 → 2-3 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 G. Dabrowski / Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 0-2 → 1-2 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / Riske 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-5 → 3-6 G. Dabrowski / Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 G. Dabrowski / Riske 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-2 → 0-3 G. Dabrowski / Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 df 0-1 → 0-2 E. Alexandrova / Zvonareva 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. Gabriela Dabrowski/ Alison Riskevs Ekaterina Alexandrova/ Vera Zvonareva

2. [1] Elise Mertens / Aryna Sabalenka vs [WC] Ann Li / Bernarda Pera