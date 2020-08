Shapovalov ed il banana shot che renderebbe Nadal orgoglioso (Video)

Rafael Nadal, numero due al mondo, ha scelto di non andare a New York per giocare agli US Open (e a Cincinnati), Denis Shapovalov, 21 anni, ha portato a Flushing Meadows uno dei segni distintivi del 34enne campione spagnolo: il colpo della banana (banana shot).

Mancino come ‘El Toro’, Shapovalov ha recitato un punto degno dello spagnolo questo sabato durante il suo incontro di primo turno a New York City contro Marin Cilic. Il croato l’ha vista solo passare.