Marco Speronello e Federica Di Sarra vincono il Torneo Open di Ferragosto

Un grande successo di iscritti e due finali di altissimo livello quelle che hanno chiuso il primo torneo Open di Ferragosto 2001 Team (montepremi complessivo € 4.000) sui campi del Centro Sportivo 2000 di Padova: un nuovo appuntamento entrato quest’anno nel calendario dei tornei Open Nazionali, dopo qualche anno di stop del tradizionale torneo di 3^/4^ categoria di Ferragosto che si svolgeva annualmente presso i campi di via Pioveghetto.

Circa duecento atleti in totale si sono sfidati sotto il sole di agosto (ma anche sotto la pioggia che ha costretto a qualche ritardo), con due tabelloni finali, sia in campo femminile che maschile, di respiro internazionale.

Federica Di Sarra vince il torneo femminile, 2.1 del CT Beinasco e 441 WTA, che accreditata della seconda testa di serie supera prima, in quarti di finale, la portacolori del C.S. Plebiscito Giulia Crescenzi (2.3 e 983 WTA), in semifinale l’esperta 2.2 Alberta Brianti, ex 55 WTA, ed in finale (6/4 6/1) un’altra portacolori patavina: la 2.2 milanese Federica Arcidiacono, che per giungere in finale ha sconfitto prima la 2.2 Valeria Muratori, poi la testa di serie n.1 Martina Caregaro, 1.8 e 293 WTA al termine di un’entusiasmante semifinale conquistata per 6/4 6/7 7/6.

Terza vittoria di tornei targati 2001 Team per Federica Di Sarra, dopo la conquista dei due tornei Open di Natale a dicembre 2019 e gennaio 2020 sui campi del C.S.2000 e C.S. Plebiscito.

In campo maschile, il mattatore del tabellone è il 2.1 Marco Speronello (TC Ca’ Del Moro), allenatore presso l’Accademia Tennis Plebiscito, che si riconferma il vero atleta da battere in circuito Open: ci è quasi riuscito il finalista, portacolori del C.S. Plebiscito con cui disputerà a settembre la serie C, Alessandro Ragazzi (2.2), dando vita ad una finale ricca di colpi di scena e di altissimo livello tecnico. 1/6 6/4 6/4 il risultato finale a favore di Speronello, con una finale però girata su pochissimi punti e contraddistinta dal gioco estroso del vincitore e da un gioco aggressivo del finalista Ragazzi, che ha il merito di aver messo a segno numerosi colpi vincenti.

Speronello, per arrivare in finale, ha sconfitto ai quarti di finale l’ostico italo-argentino Juan Ignacio Iliev (2.3) ed in semifinale il 2.2 Stefano Baldoni, mentre Ragazzi, accreditato della terza testa di serie, ha superato prima il 2.4 Daniele Valentino, poi in semifinale la testa di serie n.2 Nicola Ghedin (2.1).

Un grande ringraziamento allo sponsor Serena Wines, che ha messo in palio una prestigiosa serie di bottiglie di spumante ad edizione limitata, allo sponsor tecnico Joma, al giudice di gara della manifestazione Maria Vincenza Mastronardi, agli arbitri delle semifinali e finali Marco Raffagnato, Michele Borchia e Gino Friso, e a tutti gli atleti partecipanti.