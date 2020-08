Challenger Trieste: Il Tabellone Principale. Saranno almeno nove gli azzurri presenti.

(1) Popyrin, Alexeivs Halys, QuentinAltmaier, Danielvs (WC) Musetti, Lorenzo(WC) Gigante, Matteovs Baldi, FilippoFicovich, Juan Pablovs (8) Lacko, Lukas

(4) Giustino, Lorenzo vs Viola, Matteo

Bourgue, Mathias vs Qualifier

Mena, Facundo vs Moraing, Mats

Qualifier vs (6) Giannessi, Alessandro

(5) Marcora, Roberto vs Zverev, Mischa

Trungelliti, Marco vs Broady, Liam

(WC) Zeppieri, Giulio vs Vilella Martinez, Mario

Moroni, Gian Marco vs (3) Hanfmann, Yannick

(7) Rodionov, Jurij vs Qualifier

Cid Subervi, Roberto vs Qualifier

Gaston, Hugo vs (PR) Marterer, Maximilian

Collarini, Andrea vs (2) Hoang, Antoine